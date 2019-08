Online-Tool für Gründer: Der TPA Rechtsformrechner

Wien (OTS) - Das Steuerberatungsunternehmen TPA stellt auf seiner Website den Rechtsformrechner zur Verfügung. Das Online-Tool ermittelt für Gründer und Unternehmen, welche Rechtsform die bestmögliche für sie ist.



Ob Einzelunternehmen, KG, OG, GmbH oder AG – wer ein Unternehmen gründet, muss sich für eine rechtliche Gestaltungsform entscheiden. Welche im Einzelfall die richtige ist, hängt stark von den Rahmenbedingungen und den gesetzten Unternehmenszielen ab. Um die spezifischen Herausforderungen und Steueroptimierungs-Potenziale abzuwägen, hat TPA ein kostenloses Online-Tool, den Rechtsformrechner, entwickelt:

https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/



Wolfgang Piribauer, Steuerberater und Partner bei TPA, hat – basierend auf seiner langjährigen Erfahrung mit Gründungen und Umstrukturierungen – federführend den Rechtsformrechner entwickelt. „Unternehmensgründer sollten sich Gedanken machen, welche Unternehmensziele sie anstreben und sich danach für die Rechtsform entscheiden, die diesen Zielen am besten entspricht.“



Allerdings: Überlegungen zur Rechtsform sind auch für bestehende Betriebe interessant. Wolfgang Piribauer dazu: „Wachstum und strukturelle Veränderungen in einem Unternehmen sind Faktoren, die einen Rechtsform-Wechsel nahelegen können. Wenn ein Unternehmen nicht in seiner optimalen Rechtsform ist, kann eine Änderung große steuerliche Vorteile mit sich bringen.“



Der Rechtsformrechner wird laufend aktualisiert, so dass jeweils die aktuellen Steuersätze in Österreich bei dem Vergleich der unterschiedlichen Rechtsformen herangezogen werden.



