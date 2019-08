Kanzlerin Bierlein widerspricht auf oe24.TV Kurz: "Keine Sorge, dass Rezession eintritt."

Bierlein im Interview: "Mit der Justiz leide ich mit. Da muss die nächste Regierung Geld in die Hand nehmen."

Wien (OTS) - Im Interview mit Wolfgang Fellner für den TV-Sender oe24.TV widersprach Donnerstag Abend Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ihrem Amtsvorgänger Sebastian Kurz. Bierlein: "Ich habe keine Sorge, dass in absehbarer Zeit eine Rezession eintritt. Österreich ist ja gut aufgestellt, hat international eine hohe Reputation und ist auch als Standort sehr gefragt."

Auf die Frage, ob es ihr Spaß machen würde, diesen Job vier weitere Jahre auszuüben, sagt Bierlein: "Es ist eine hochspannende Zeit, aber ich bin in einer Alterskategorie, in der ich in Zukunft nicht unbedingt eine Funktion ausüben möchte."

Auf die Frage "Auch nicht als Justizinisterin?" antwortet die Bundeskanzlerin: "Mit der Justiz leide ich mit, weil ich da sehr lange gearbeitet habe. Die Personalnot ist extrem. Da muss die nächste Regierung Geld in die Hand nehmen. Aber ich strebe kein Amt an."

