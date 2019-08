Neuer Flaggschiff-Store von PUMA in New York City integriert nahtlos Technologie, Kunst und Musik für ein einzigartiges Einzelhandelserlebnis

Westford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - PUMA öffnet heute die Türen seines ersten nordamerikanischen Flaggschiff-Stores in der 609 Fifth Avenue in New York City. Mit einem Fokus auf Spitzentechnologien und -produkten präsentiert das Geschäft einen immersiven PUMA-Markenraum, der den Verbrauchern ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit innovativen Sport-Engagement-Zonen, einem Anpassungsstudio und digital vernetzten Angeboten bietet. Das Geschäft verfügt über eine 18.000 Quadratfuß große, interaktive Verkaufsfläche auf zwei Etagen und glänzt mit hochmodernen, doppelhohen Ladenfronten entlang der 49 Meter langen, umlaufenden Fassade.

EIN ANPASSUNGSSTUDIO UND TECHNOLOGIEGETRIEBENE ENGAGEMENT-ZONEN BIETEN VERBRAUCHERN EIN NIE DAGEWESENES EINKAUFSERLEBNIS

"PUMA freut sich, sein erstes Flaggschiff in New York City an einem erstklassigen Standort in Manhattan zu eröffnen. Es wird uns ermöglichen, sowohl mit unseren US-amerikanischen als auch mit internationalen Kunden in Kontakt zu treten", sagte Bjoern Gulden, Vorstandsvorsitzender der PUMA SE. "Ich glaube, dass die Investition in dieses neue Geschäft - in einer der schnelllebigsten Städte der Welt - uns dabei helfen wird, die schnellste Sportmarke der Welt zu werden. Wir sind bestrebt, die Grenzen von Sport, Mode und Technologie zu überschreiten, und dieser Laden ist der neueste Ausdruck dieses Engagements."

PUMA hat mit renommierten Künstlern und Designern zusammengearbeitet, um sein exklusives PUMA x YOU Anpassungsstudio in den Laden zu bringen. Die Verbraucher können PUMA-Schuhe, -Bekleidung und -Accessoires mit Farben, Färbetinten, Patchwork, Stickereien, 3D-Strickerei, Laserdruck, Pins, recycelten Materialien und vielen anderen kreativen Medien individuell gestalten und personalisieren. Alle zwei Wochen beginnt ein neues Zusammentreffen mit Künstlern, darunter mit Kooperationspartnern wie Sue Tsai, BWOOD, Maria Jahnkoy, Même und Pintrill. Weitere Künstler werden später in diesem Jahr bekannt gegeben.

Am Wochenende des Labor Day beginnt der Laden die Chinatown Market University mit Experten der Individualisierung, wo die Gäste ihre Bekleidung, Schuhe und Accessoires von PUMA mit Hilfe der hochmodernen Drucktechnologie von Chinatown Market individuell gestalten können. Das Team von Chinatown Market wird auch Kurse über verschiedene DIY- und Anpassungsmethoden unterrichten, um die nächste Generation von Kreativen zu inspirieren. Neben dem Flaggschiff-Store wird die Chinatown Market University, ein Programm, das in Zusammenarbeit mit PUMA gestartet wird, bis 2020 in verschiedenen Formen zu erleben sein.

Als Ausdruck des langjährigen Engagements von PUMA im Motorsport können die Verbraucher in professionelle F1-Rennsimulatoren einsteigen und virtuell die Straßen von New York City hinunterrasen. An denselben Simulatoren trainieren auch der Markenbotschafter des Unternehmens, Lewis Hamilton, und der Aston Martin Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen, wenn sie nicht auf der Strecke sind.

Wer eher Fußball mag, kann die neuesten PUMA-Schuhe auf dem In-Store-Simulator testen, der das Spielfeld des San Siro Stadions nachahmt. Gleichzeitig werden sie von den Botschaftern der Marke PUMA und den Profifußballern Antoine Griezmann und Romelu Lukaku praktisch trainiert.

Im neuen Shop von PUMA können Kunden Produkte in verschiedenen Farben und Stilen über die im gesamten Shop platzierten iMirrors von NOBAL betrachten. Diese ermöglichen es dem RFID-Produkt, eine alternative Auswahl basierend auf dem Artikel zu treffen, den der Verbraucher anprobiert. Darüber hinaus können Verbraucher auf Knopfdruck einen Mitarbeiter benachrichtigen, falls sie Hilfe am Spiegel benötigen, und sich für Veranstaltungen im Geschäft anmelden.

Die Verbraucher können sich zurücklehnen und die Stadionatmosphäre und das großformatige NBA2K-Spielerlebnis auch in der Basketballzone genießen. Die Basketballzone wird außerdem mit modernster Technologie ausgestattet sein, einschließlich QR-Codes auf allen Produkten.

"PUMA verzeichnet weiterhin ein solides Wachstum in Nordamerika, und dieser neue Laden unterstreicht unser Engagement in diesem wichtigen Markt", sagte Bob Philion, Präsident von PUMA North America. "Von Besuchern, die diese ikonische Stadt erleben wollen, bis hin zu eingesessenen New Yorkern: wir freuen uns, unsere Türen in einer lebendigen und vielfältigen Gemeinschaft zu öffnen, die sich an unserer 'Für immer schneller'-Mentalität orientiert."

Das New Yorker Flaggschiff wird das ganze Jahr über auch exklusive Kollektionen anbieten, die von ausgewählten Markenbotschaftern und Athleten entworfen wurden, und einzigartige Events und Erlebnisse bieten, die authentisch für New York City sind. Der Flaggschiff-Store wird die gesamte Produktpalette von PUMA anbieten, darunter Lifestyle, Basketball, Motorsport, Golf, Performance, Fußball und Produkte für Kinder.

Die Verbraucher können das einzigartige Angebot des Ladens während des großen Eröffnungswochenendes vom 29. August bis 2. September kennenlernen und Events erleben, die In-Store-Performances, Fitness-Aktivitäten und exklusive Merchandising-Artikel am Eröffnungswochenende umfassen.

Der PUMA Fifth Avenue Store ist von Montag bis Sonntag 10.00 - 20.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter puma.com.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 70 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Leistungs- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. Es arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode einzubringen. Die PUMA-Gruppe besitzt die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.puma.com

