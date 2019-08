Reingewinn von Risen Energy im ersten Halbjahr steigt um 295,52 %

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Die Risen Energy Co. Ltd. hat am 23. August die Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Jahres 2019 bekannt gegeben. Für diese sechs Monate verzeichnete das Unternehmen insgesamt betriebliche Erträge von 6.056 Milliarden Yuan (ca. 847 Millionen USD), im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 27,59 %. Der Nettogewinn erreichte 485 Millionen Yuan (ca. 67,8 Millionen USD), eine Steigerung um 295,52 %.

Xie Jian, Präsident von Risen Energy, kommentierte das Wachstum des Halbjahres wie folgt: "Bei uns stehen die Kunden stets an erster Stelle, wir reagieren umgehend auf die Marktnachfrage, optimieren die Produktstruktur und verbessern Kernkompetenzen bei wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung, effizienter Produktwerbung, Verfahrensverbesserungen, schlanker Produktion, Kostenmanagement und weiteren Aspekten. Mit den exzellenten Kompetenzen und der umfassenden Erfahrung des Managementteams können wir die Richtung der Branche effektiv prognostizieren, Gelegenheiten am Markt ausnutzen und gute geschäftliche Performance erzielen."

Stete Steigerung der Investitionen in Forschung und Entwicklung sorgt für technische Innovation und gewährleistet Produktqualität

2019 hat Risen Energy im Zuge der fortlaufenden Expansion des weltweiten Marktes für Fotovoltaik und stufenweisen Verbesserung der Herstellungstechnik im Bereich Fotovoltaik weiterhin die Trends bezüglich Entwicklung der Technik und Branche verfolgt, die Forschung und Entwicklung in effiziente Technik und wissenschaftliche Forschung weiter gesteigert und zahlreiche Kerntechnologien entwickelt.

Am 19. August fand der erste Spatenstich des Projektes von Risen Energy für hocheffiziente Heteroübergangs-Zellen und -Module einer Leistung von 2,5 GW in Ninghai statt, einem Landkreis der Stadt Ningbo in der Provinz Zhejiang. Die Gesamtinvestition für das Projekt erreichte 3,3 Milliarden Yuan (ca. 467 Millionen USD). Die Heteroübergangszellen des Unternehmens verfügen über eine Effizienz bei der Konversion von mehr als 23 % und eine integrierte halbgeschnittene, überlappende Doppelglas-Rückwand hoher Reflektivität im Aufbau der Zelle. Durch Anwendung der hocheffizienten Bifacial-Heteroübergangszelltechnik können die Heteroübergangskomponenten von Risen Energy auf beiden Seiten der Paneele Elektrizität erzeugen und Investoren so aus dem erzeugten Strom 10-30 % mehr Ertrag verschaffen.

Neben den Heteroübergangszellen hat das technische Team für Forschung und Entwicklung von Risen Energy zudem erfolgreich die Halbschnitt-Technik der zweiten Generation zur ultrahohen Lichtausnutzung mit extrem geringem Leistungsverlust entwickelt. Dies geschieht durch gemeinsame Optimierung modernster Batterie-Passivierung und hocheffizienter Komponentenzusammenfügung. Prüfungen durch den TÜV SÜD als unabhängige Stelle für Zertifizierung und Tests ergeben eine fotoelektrische Konversionseffizienz der Serie Jaeger HP von 72 Komponenten von 21 %, was zu den höchsten im Sektor gehört. Die maximale Konversionseffizienz der MBB-Monokristallzelle überschreitet 23,00 % bei einer Durchschnittseffizienz, die 22,73 % erreicht. Das Unternehmen plant die schrittweise Umstellung von 5BB- auf MBB-Technik, die im Juni 2019 begann und das Erreichen voller Massenproduktion von MBB-Technik im Laufe dieses Jahres.

Derzeit beträgt die jährliche Output-Kapazität von Modulen der Fotovoltaik bei Risen Energy 9,1 GW. Es wird erwartet, dass die Gesamtproduktionskapazität des Unternehmens in den nächsten Jahren mit dem Ausbau der Batteriekomponentenprojekte in Ninghai und Jintan 12 GW bis 15 GW erreicht.

Der Bedarf der Schwellenländer sorgt dafür, dass weltweit viele tausend Projekte gebaut und bereitgestellt werden

Es wird erwartet, dass der Markt außerhalb Chinas weiterhin auf einem Weg nachhaltigen Wachstums bleibt. Mithilfe nachhaltiger Fortschritte in effizienter Technik und den Vorteilen führender Produktionskapazität in der Branche hat Risen Energy die Gelegenheit genutzt, die sich durch die Nachfrage in den Schwellenländern ergibt und seine Tätigkeit auf internationalen Märkten ausgebaut und weltweiten Bau gefördert.

In diesem Jahr hat Risen Energy die Solarfarm in Merredin gebaut, ein großes Kraftwerk für erneuerbare Energie in Westaustralien mit 132 MW (Gleichstrom). Konstruktion, Bau, Inbetriebnahme und Betrieb des Projektes wurden allesamt von Risen Energy übernommen. Der Hersteller von Solarmodulen hat auf dem australischen Markt einen guten Ruf und signifikanten Marktanteil aufgrund fortlaufender technischer Forschung und Entwicklung, exzellenter Qualität der Komponenten und einem erfahrenen Projektteam. Zudem ist man wegen der fortgesetzten Entwicklung zu einem der größten und zuverlässigsten Lieferanten von Solarkomponenten in Australien geworden.

Neben der Konsolidierung der Investitionen und des Baus von Kraftwerken in Australien hat Risen Energy zur Initiative "One Belt, One Road" der chinesischen Regierung durch Aktivitäten auf den Märkten zahlreicher Länder und Regionen entlang dieser Route beigetragen. Risen Energy gehörte zu den ersten Herstellern im Bereich der Fotovoltaik, die in Vietnam betrieblich tätig wurden und hat auf diesem Markt mit seinen effizienten technischen Produkten, der umfassenden EPC-Erfahrung und einer örtlichen Betriebsstrategie zahlreiche Großaufträge erhalten. Bislang erhielt das Unternehmen den Zuschlag für das Solarprojekt von Tasco (61 MW), das Solarkraftwerksprojekt im Besitz der Tochtergesellschaft der vietnamesischen Bitexco Group (50 MW), das Projekt von Hoang Son (62 MW) und das Projekt von PNP HANOI (50 MW), neben weiteren großen Projekten in Ninh Thuan.

Das Unternehmen hat weltweit tausende von Projekten gebaut und bereitgestellt. Seine effizienten Komponenten wurden nach Kasachstan, Indien, Nepal, Weißrussland, in die Ukraine, nach Rumänien, Bulgarien und Mazedonien und weitere Länder und Regionen der Welt verkauft.

