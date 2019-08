VP-Schwarz: Ludwig-Bekenntnis zum Ausbau des Gymnasiums in Wien überfällig

SPÖ schwenkt auf Linie der neuen Volkspartei Wien ein – Ausbau der AHS in Langform jahrelang von roten Bildungsstadträten in Zusammenarbeit mit roten Bildungsministerinnen boykottiert

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich heute die Bildungssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Sabine Schwarz, ob der Ankündigung von Bürgermeister Ludwig, die Gymnasien in Wien wieder ausbauen zu wollen. „Dieses Bekenntnis ist überfällig“, so Schwarz. Damit schwenkt die SPÖ endlich auf Linie der neuen Volkspartei ein, die seit Jahren darauf hinweist, dass Wien mehr Gymnasien brauche – insbesondere AHS in Langform inklusive AHS-Unterstufe. „Aus ideologischen Gründen haben jedoch bisher rote Bildungsstadträte in Zusammenarbeit mit roten Bildungsministerinnen jahrelang den Ausbau boykottiert“, so Schwarz, die darauf verweist, dass von 2007 bis 2017 nur rote Bildungsministerinnen am Werk waren. „Hätte die Bundesregierung unter Sebastian Kurz weiterarbeiten können, wäre in Wien unter Bildungsminister Heinz Faßmann eine Ausbauoffensive gestartet worden – die Pläne waren bereits fertig“, so Schwarz.

Es sei positiv, dass sich nun der Bürgermeister selbst der Sache annehme. Offensichtlich habe Ludwig erkannt, dass sein Bildungsstadtrat lieber baden gehe, als Wiens Bildungspolitik voranzubringen. „Viel zu lange schon haben sowohl Wiens Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern unter einer verantwortungslosen Bildungspolitik zu leiden gehabt. Ob es sich bei den heutigen Ankündigungen lediglich um reine Lippenbekenntnisse handelt, wird bereits der nächste Gemeinderat zeigen. Die neue Volkspartei bringt einen entsprechenden Antrag zum Ausbau der Gymnasien in Langform inklusive AHS-Unterstufe in Wien ein“, so Schwarz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien