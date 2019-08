WKÖ-Ecker: Silber bei WorldSkills in Kazan freut ganze Steinmetzbranche!

Gratulation an Sebastian Wienerroither zur Medaille

Wien (OTS) - „Ein Beruf mit Tradition und Geschichte den Sebastian Wienerroither in Kazan mit seiner Leistung versilbert hat. Ich freue mich sehr, dass ihm dieser Erfolg gelungen ist und dass unsere Branche damit ein junges, engagiertes und hoch erfolgreiches Aushängeschild gewonnen hat“, kommentierte heute, Donnerstag, der Bundesinnungsmeister der Steinmetze, Wolfgang Ecker, den Erfolg des Oberösterreichers bei den WorldSkills 2019 in Kazan.

Eine derartige Leistung könne nur durch hartes Training sichergestellt werden. „Dass dies im elterlichen Betrieb möglich war, hat wohl auch einen weiteren Motivationsschub gebracht“, so Ecker. Gleichzeitig habe der Bewerb in Kazan gezeigt, wie hoch das Anforderungsprofil an die Bewerber ist und wie sehr der Beruf moderne Arbeitstechniken mit klassischem Handwerk verbindet. „Unsere duale Ausbildung ist top und das Abschneiden unseres gesamten Teams Weltklasse. Jetzt heißt es dranbleiben, damit die EuroSkills 2020 zum höchst erfolgreichen Heimspiel werden“, so Ecker abschließend. (PWK438/us)

