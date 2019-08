Am 29. August beginnt in Schanghai die World Artificial Intelligence Conference 2019; gleich am ersten Tag werden einige der weltweit führenden Denker des Feldes Erkenntnisse austauschen

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die "World Artificial Intelligence Conference" (WAIC) 2019 wird vom 29. bis 31. August in Schanghai stattfinden. Die Konferenz, ein jährlich wiederkehrender Technologie-Event, hat jetzt das Programm für den ersten Tag der Zusammenkunft bekanntgegeben.

Die für den Morgen geplante Eröffnungsfeier beginnt mit einem Gespräch am runden Tisch und Grundsatzreden von Regierungsbeamten, Gelehrten und führenden Unternehmern, die Erkenntnisse zum Thema "Intelligente Konnektivität eröffnet unendliche Möglichkeiten" austauschen werden. Besucher der Konferenz können sich auf besondere Redner freuen, die sich zur aktuellen Situation der Branche und zu den potenziellen Auswirkungen künstlicher Intelligenz äußern werden.

An die Eröffnungsfeier schließen sich zwei große Foren an, die sich auf technologische Trends, Szenarien der Anwendung künstlicher Intelligenz, Ökosysteme der Branche sowie KI-bezogene Bildungsinitiativen und Grundsätze konzentrieren werden. Das Forum für industrielle Entwicklung möchte KI-Technologie in kommerzielle Aktivitäten integrieren und ein Konzept dafür erarbeiten, wie man die Entwicklungsrichtung und Trends der Branche aus mehrseitigen und internationalen Sichtweisen abbilden kann. Hierfür wird es Vertreter des Bildungswesens und führende Unternehmer zu Gesprächen am runden Tisch zusammenbringen.

China, das die KI-Technologie mit offenen Armen angenommen hat, wird weiter mit Nachdruck zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz in der Welt beitragen und wird KI-Strategiepläne zur Stärkung und Transformation der Weltwirtschaft aufstellen.

Zu den diesjährigen Rednern gehören:

Elon Musk , Mitgründer, CEO und Produktarchitekt von Tesla

, Mitgründer, CEO und Produktarchitekt von Tesla Jürgen Schmidhuber , Mitgründer und leitender Wissenschaftler, NNAISENSE

, Mitgründer und leitender Wissenschaftler, NNAISENSE Li Yong , Generaldirektor, Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO)

, Generaldirektor, Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) Tom Michell, Dekan der Schule für Computerwissenschaften an der Carnegie Mellon University

Nach aktueller Schätzung werden über 300 besondere Gäste an dem Event teilnehmen. Zu diesen gehören:

Anderson Chen , CEO von DeepBlue Technology

, CEO von DeepBlue Technology Bill Huang , CEO von Cloudminds

, CEO von Cloudminds Deyi Li , Akademiker der Chinese Academy of Engineering und der International Academy of Sciences for Europe and Asia

, Akademiker der Chinese Academy of Engineering und der International Academy of Sciences for Europe and Asia Harry Shum , Executive Vice President der Microsoft Artificial Intelligence and Research Group

, Executive Vice President der Microsoft Artificial Intelligence and Research Group Jeannette M. Wing , Professor für Computerwissenschaften an der Columbia-Universität in der Stadt New York

, Professor für Computerwissenschaften an der Columbia-Universität in der Stadt New York Jeffrey Welser , Chairman von IBM Research

, Chairman von IBM Research Jei Chen , Präsident der Tongji-Universität

, Präsident der Tongji-Universität Jessica Tan , Co-CEO der Ping An Group

, Co-CEO der Ping An Group John Hoffman , CEO von GSMA Ltd

, CEO von GSMA Ltd Kai-Fu Lee , CEO von Sinovation Ventures

, CEO von Sinovation Ventures Leo Zhu , CEO von YITU Technology

, CEO von YITU Technology Liming Chen , President von IBM, Großchina

, President von IBM, Großchina Marek Michalewicz , Principal Research Scientist an der CSIRO in Australien

, Principal Research Scientist an der CSIRO in Australien Mark Papermaster , Executive Vice President von AMD

, Executive Vice President von AMD Michael Wooldridge , Leiter Computerwissenschaften, Fachbereich Computerwissenschaften an der Universität Oxford

, Leiter Computerwissenschaften, Fachbereich Computerwissenschaften an der Universität Oxford Neil Shen , Gründungs- und geschäftsführender Gesellschafter von Sequoia Capital China

, Gründungs- und geschäftsführender Gesellschafter von Sequoia Capital China Qi Yin , CEO von MEGVII

, CEO von MEGVII Qiang Yang , Professor an der Hong Kong University of Science and Technology

, Professor an der Hong Kong University of Science and Technology Qingfeng Liu , Chairman von iFLYTEK Co., Ltd.

, Chairman von iFLYTEK Co., Ltd. Raj Reddy , Professor an der Carnegie Mellon University

, Professor an der Carnegie Mellon University Robin Li , Mitgründer, Chairman und Chief Executive Officer von Baidu

, Mitgründer, Chairman und Chief Executive Officer von Baidu Sam Li , Global Senior Vice President von SAP China

, Global Senior Vice President von SAP China Songchun Zhu , Chairman von DMAI sowie Professor an der Universität Kalifornien, Los Angeles

, Chairman von DMAI sowie Professor an der Universität Kalifornien, Los Angeles Swami Sivasubramanian , Vice President von Amazon Web Services (AWS)

, Vice President von Amazon Web Services (AWS) Tao Wang , President von ICT Strategy & Marketing

, President von ICT Strategy & Marketing Tianshi Chen , CEO von Cambricon

, CEO von Cambricon Tony Cai , Vizedekan der Wharton School, Daniel H. Silberberg

, Vizedekan der Wharton School, Daniel H. Silberberg Wayne Luk , Chairman des Professional Committee der China Artificial Intelligence Industry Innovation Alliance

, Chairman des Professional Committee der China Artificial Intelligence Industry Innovation Alliance Wei Cheng , CEO von Didi Chuxing

, CEO von Didi Chuxing Xi Zhou , Gründer von CloudWalk

, Gründer von CloudWalk Xiao'ou Tang , Professor an der Chinesischen Universität Hongkong

, Professor an der Chinesischen Universität Hongkong Yutaka Saito , Senior Executive Vice President der FIELD Promotion Division

, Senior Executive Vice President der FIELD Promotion Division Zhihua Zhou, Direktor des Fachbereichs für Computer an der Universität Nanjing

