WorldSkills 2019 - Nachwuchs der backenden Branchen zeigt ausgezeichnete Leistungen

Exzellenz, die sich sehen lassen kann - Bäckerin Jasmin Angerer und Konditorin Anjuta Bergmann erzielen Medallions for Excellence

Wien (OTS) - Dass Österreich Heimat großartiger Backwaren und süßerVersuchungen ist, haben unsere Nachwuchstalente Jasmin Angerer und Anjuta Bergmann bei den WorldSkills 2019 von 22.-27. August 2019 in Kazan, Russland wieder einmal unter Beweis gestellt. Trotz der harten Konkurrenz behielten unsere beiden Teilnehmerinnen einen klaren Kopf und erhielten für ihregroßartigen Leistungen Medallions for Excellence.

Jungkonditorin Anjuta Bergmann von der Kurkonditorei Oberlaa in Wien, fabrizierte süße Köstlichkeiten und ein traumhaftes Zuckerschaustück.

Bäckerin Jasmin Angerer von Backaldrin International – The Kornspitz Company in Asten kreierte zum Thema Ozean Backwaren, die sich sehen lassen konnten und zauberte etwas Meeres-Feeling in Form eines Zweimasters auf den Schautisch.

Innungsmeister der Konditoren und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich Leo Jindrak undInnungsmeister der Bäcker Josef Schrott sind sich einig: diese Erfolge zeigen einmal mehr die hohe Qualität der Ausbildung in Österreichs Lehrbetrieben. „Unser Dank gilt daher auch ganz besonders den Ausbildungsbetrieben – der Kurkonditorei Oberlaa, und Backaldrin International – die Anjuta Bergmann und Jasmin Angerer tatkräftigunterstützt haben. Vor allem aber Gratulation an die beiden Teilnehmerinnen.“, so Leo Jindrak. Auch Josef Schrott gratuliert zum Erfolg und ergänzt: „Was die beidenin der Vorbereitung und im Rahmen des Wettbewerbs gelernt haben, kann ihnen keiner mehr nehmen. Diese Vertiefung ihrer Ausbildung ist Gold wert und wird sie noch weit bringen. Ein großes Dankeschön auch an die Trainer, Simone Lenhardt, Leo Forsthofer und Erwin Heftberger, die mit Engagement und Eifer hinter den Teilnehmerinnen gestanden haben und gemeinsam mit deren Familien und Betrieben entscheidend zu deren Erfolg beigetragen haben.“

Dank gebührt auch den Sponsoren, die das Training der Teilnehmerinnen unterstützt haben:

AGRANA, BÄKO Österreich, GoodMills Österreich, Haberfellner Mühle, VdB – Vereinigung der Backbranche.

EuroSkills 2020 in Graz

Die nächste große Berufsmeisterschaft findet mit den EuroSkills 2020 in Graz von 16. bis 20. September statt. Dabei wird uns im Beruf Bäcker Simon Sailer von der Bäckerei Sailer in Mauerkirchen, Oberösterreich vertreten. (PWK437/us)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe