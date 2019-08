Kucher: SchulärztInnen sind wichtige Drehscheibe zwischen SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und ÄrztInnen

SPÖ will SchulärztInnen beibehalten und Kompetenzen ausbauen

Wien (OTS/SK) - Als „wichtige Drehscheibe zwischen SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und ÄrztInnen“ bezeichnet SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher die Schulärzte. „Die SPÖ will nicht nur die Beibehaltung der Schulärzte, sondern fordert einen Ausbau ihrer Kompetenzen“, so Kucher am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die derzeit in Begutachtung befindliche Verordnung sieht Schutzimpfungen, die allgemeine Gesundheitsförderung sowie die Dokumentation von Gesundheitsdaten vor. „Gerade die Impfungen und die Impfberatung sind ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten“, so der SPÖ-Abgeordnete und weiter: „Jedes zusätzliche medizinische Angebot für Kinder und Jugendliche ist gut und richtig“. ****

Die SPÖ will insgesamt die Position der SchulärztInnen stärken, unterstützt werden sollen die SchulärztInnen durch Pflegepersonal. „Wir müssen im Sinne der Kindergesundheit und der Prävention das System Schularzt ausbauen, gemeinsam mit den Kindern und Eltern“, so Kucher, der in diesem Zusammenhang besonders auf die Früherkennung von Fehlstellungen, Kurzsichtigkeit oder auch adipöse Veranlagungen verweist. (Schluss) mr/rm/mp

