Lotto: Vierfachjackpot – am Sonntag geht’s um 4,8 Millionen Euro

4 Joker zu je rund 59.000 Euro

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Lotto hält weiter an, denn auch am vergangenen Mittwoch ist es niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Damit geht es am Sonntag heuer zum zweiten Mal um einen Vierfachjackpot. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 5,5 Millionen Tipps, und damit wird die Sechser Gewinnsumme auf etwa 4,8 Millionen Euro ansteigen.

Ein Solo-Sechser würde damit den höchsten Gewinn im heurigen Jahr bedeuten, denn der erste Vierfachjackpot Anfang März dieses Jahres brachte zwei Sechser (zu je mehr als 2,5 Mio. Euro in Salzburg).

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren vier Spielteilnehmer erfolgreich. Zwei Oberösterreicher, ein Niederösterreicher und ein Steirer kamen jeweils per Quicktipp, also mit Hilfe des Computers, zu ihrem Gewinn, und jeder der vier erhält mehr als 37.200 Euro.

LottoPlus

Die Gewinnermittlung bei LottoPlus brachte keinen Sechser. Wie bei LottoPlus üblich, wurde die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Hier dürfen sich nun 48 Spielteilnehmer über je mehr als 8.000 Euro freuen. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus Sechser um rund 350.000 Euro.

Joker

Beim Joker trugen vier Quittungen die richtige Joker Zahl, und auf allen vieren war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Salzburger, ein Niederösterreicher, ein Steirer und ein Kärntner erhalten dafür jeweils rund 59.000 Euro. Der Salzburger machte dabei von der mehrfachen Joker Möglichkeit Gebrauch: Er spielte zwei Joker und war mit dem zweiten Tipp erfolgreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. August 2019

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.529.427,82 – 4,8 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 37.233,80 130 Fünfer zu je EUR 1.249,80 294 Vierer+ZZ zu je EUR 165,70 6.102 Vierer zu je EUR 44,30 7.326 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 96.831 Dreier zu je EUR 5,00 267.486 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 10 20 25 29 35 Zusatzzahl: 32

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. August 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 48 Fünfer zu je EUR 8.042,20 3.080 Vierer zu je EUR 21,20 54.244 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 4 6 13 14 36

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. August 2019

4 Joker EUR 58.966,10 15 mal EUR 8.800,00 127 mal EUR 880,00 1.200 mal EUR 88,00 11.731 mal EUR 8,00 117.291 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 1 3 5 6 5

