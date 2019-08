PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 mit CO₂-Bestwert für Plug-In Hybrid Fahrzeuge

300 PS und Allradantrieb: PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 liefert mit 29 Gramm CO₂-Ausstoß - KM den Bestwert für Plug-In Hybrid-Fahrzeuge

Beliebtes SUV neu als Plug-In Hybrid mit 300 PS (220 kW)* und Allradantrieb

Geringer Verbrauch und niedrige Abgaswerte: Nur 29 g CO2-Ausstoß ist eine Benchmark

Leistungsstärkstes Serienfahrzeug der Marke PEUGEOT

Ab Herbst 2019 in Österreich bestellbar

Der neue PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 liefert eine Leistung von 300 PS (220 kW) und die besten CO₂-Emissionswerte auf dem Markt für Plug-In Hybride. Denn die neue Modellvariante weist nach dem aktuellen WLTP-Verfahren einen Wert von 29 g[1] CO₂/km auf und besitzt im reinen Elektromodus eine Reichweite von 59 km[2]. Bereits im Herbst 2019 wird der neue PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 in Österreich bestellbar sein.

Silvia RIEGER, Direktorin Marke PEUGEOT: „Unser neuer PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 ist derzeit das leistungsstärkste Fahrzeug unserer Marke und weist einen CO2-Ausstoß von nur 29 g/km[1] auf. Damit zeigen wir, dass Umweltfreundlichkeit und hohe Fahrleistungen im boomenden SUV-Segment kein Widerspruch sein muss. Denn unser neues Modell kombiniert Leistung und Allradantrieb mit niedrigen Emissions- und Verbrauchswerten. Gemäß unserem Motto #UnboringTheFuture ist Fahrspaß kombiniert mit Umweltfreundlichkeit unser Anspruch bei PEUGEOT.“

Leistungsstärkstes Serienfahrzeug der Löwenmarke

Mit mehr als 700.000 verkauften Fahrzeugen seit seiner Einführung im Jahr 2016 setzt sich die Erfolgsgeschichte des PEUGEOT 3008 nun mit dem neuen PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 fort. Das Kompakt-SUV fährt mit Allradantrieb und erreicht bis zu 300 PS (220 kW)*, wodurch das SUV das leistungsstärkste Serienfahrzeug der Löwenmarke ist. Im Allradantrieb startet das neue Modell in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Erzielt wird diese Leistung durch die Kombination eines 200 PS (147 kW) starken 1.6 l PureTech-Benzinmotors mit zwei Elektromotoren. Der vordere Elektromotor ist an das neue Acht-Stufen-Automatikgetriebe e-EAT8 gekoppelt und erzielt eine Leistung von 110 PS (81 kW). Der zweite Elektromotor ist mit dem hinteren Antriebsstrang verbunden und sorgt für eine Leistung von 112 PS (83 kW).

Schnelle Ladung und geringe Emissionswerte

Nach WLTP beträgt die Batteriekapazität 13,2 kWh für eine rein elektrische Reichweite von 59 Kilometern[2]. Das Laden der Batterie funktioniert schnell und einfach: An einer Wallbox zum Beispiel ist das Fahrzeug per Schnellladung in drei Stunden und 30 Minuten[3] vollgeladen.

Der PEUGEOT 3008 HYBRID4 bietet eine hohe Leistung und Allradantrieb bei den besten CO₂-Emissionswerten auf dem Markt: 29 g CO₂[1] pro Kilometer nach WLTP.

Die vollen Qualitäten eines SUVs

Der Allradantrieb des PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 sorgt sowohl auf der Straße als auch in schwierigem Gelände für mehr Traktion. Egal ob auf nassen, schlammigen, verschneiten oder kurvigen Straßen, die Kraft wird gleichmäßig auf alle vier Räder des Fahrzeugs verteilt.

Die Kombination aus EMP2-Plattform (Efficient Modular Platform) und neuer Mehrlenker-Hinterachse bringt ein hohes Maß an Komfort bei gleichzeitig großem Fahrspaß. Trotz des zusätzlichen Elektromotors auf der Hinterachse bleibt das Kofferraumvolumen über dem Ladeboden im Vergleich zum PEUGEOT 3008 mit einem Verbrennungsmotor unverändert.

Exklusiv als GT erhältlich

Die Plug-In-HYBRID4-Motorisierung ist ausschließlich in Verbindung mit dem höchsten Ausstattungsniveau GT erhältlich. Daher besitzt der neue PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 im Innenraum hochwertige Details wie die exklusiven Polster aus Alcantara oder Kunstleder „Greval“ in Grau und Dekoreinlagen, optional zum Beispiel aus echtem Eichenholz in „Grey Oak“.

Vom neuen PEUGEOT 508 übernimmt der neue Plug-In Hybrid diverse Fahrerassistenzsysteme wie den Automatischen Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent und Active Safety Brake Plus.

Plug-In Hybrid mit Zweiradantrieb folgt 2020

Einige Monate nach seiner Einführung wird das HYBRID4-Modell um eine Version mit Zweiradantrieb und 225 PS (165 kW)* ergänzt. Dieser PEUGEOT 3008 HYBRID besitzt einen 180 PS (133 kW) starken 1.6 l PureTech-Benzinmotor sowie einen Elektromotor mit 110 PS (81 kW), der an das e-EAT8 Automatikgetriebe gekoppelt ist.

[1] Bis zu 32 g (1,4 l/100 km) je nach Version.

[2] 56 km je nach Version.

[3] 11-kW-Ladestation/-Wallbox mit optionalem 1-phasigem 7,4-kW- On-Board-Charger.

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 3008 HYBRID4 mit 1.6 l PureTech 200 (147 kW) und zwei Elektromotoren mit 112/110 PS (81/83 kW): bis zu 1,41CO2-Emissionen in g/km kombiniert: bis zu 321; Energieverbrauch: bis zu 17,4 kWh/100 km1

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 3008 HYBRID mit 1.6 l PureTech 180 (133 kW) und Elektromotor 110 PS (81 kW): bis zu 2,21CO2-Emissionen in g/km kombiniert: bis zu 491; Energieverbrauch: bis zu 17,4 kWh/100 km1

Die Kraftstoff- bzw. Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich der abschließenden Homologation). Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen die Kraftstoff- bzw. Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. So ergibt sich meist auch eine niedrigere Reichweite. Die angegebenen Reichweiten stellen einen Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.





