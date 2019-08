NEOS Wien/Wiederkehr: Wiener Stadtregierung muss Bildung endlich über alles stellen!

Christoph Wiederkehr: „Prestigeprojekte und Showpolitik helfen unseren Kindern nicht!“

Wien (OTS) - Wenn kommenden Montag über 100.000 Pflichtschüler_innen in Wien wieder in den Schulalltag starten, haben sich ihre Chancen erneut nicht verbessert, stellt NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr fest: „Beinahe jedes vierte Wiener Kind wird nach 8 Jahren Pflichtschule nicht ausreichend rechnen können. In Deutsch sind die Ergebnisse ähnlich dramatisch. Wir brauchen in Wien nicht Jahr für Jahr weitere Ankündigungen – wir brauchen eine Bildungsrevolution, bei der Bildung über alles gestellt wird!“

Wiederkehr verweist auf langjährige NEOS Forderungen, die den Wiener Pflichtschulen entscheidend helfen würden: „Wir brauchen mehr Unterstützungspersonal an den Schulen, etwa Schulsozialarbeiter und –psychologen. Die Lehrerinnen und Lehrer dürfen nicht länger allein gelassen werden – es braucht begleitendes Coaching, damit dieser wichtige Berufsstand seine schwierige Aufgabe meistern kann. Wesentlich ist auch, dass wir durch indexbasierte Förderung endlich mehr Geld an so genannte Brennpunktschulen geben, damit gerade dort sinnvolle Maßnahmen gesetzt werden können. Bildung ist der Schlüssel zur persönlichen Entfaltung, und es ist die Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass kein Kind zurückgelassen wird!“, so Wiederkehr.

