Initiative Standort: Alte Ideen und neue Steuern gefährden Mittelstand

Günter Stummvoll: Vermögenssteuern werfen Standort zurück und vernichten Arbeitsplätze – Warnung vor neuen Belastungsideen und Enteignungsfantasien

Wien (OTS) - „Wenn man keine neuen zukunftsorientierten Ideen hat, greift man in seiner Not auf alte Hüte zurück, auch wenn sie bereits in der Vergangenheit nicht erfolgversprechend waren. So macht es jetzt zu Beginn des Wahlkampfes die SPÖ mit ihrem Vorstoß für eine Millionärssteuer in Form einer Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer“, warnte Dr. Günter Stummvoll, Sprecher der Initiative Standort, am heutigen Donnerstag anlässlich der Diskussionen über neue Steuern.

Anstatt notwendiger Entlastungen des Faktors Arbeit und nachhaltiger Reformen, um die Staatsausgaben zu senken, werden permanent alte Forderungen wiederholt, was nichts an den Fakten ändert: Menschen mit hohem Einkommen oder Vermögen leisten einen erheblichen Beitrag zum heimischen Steueraufkommen.

Sie sagen Millionär, meinen aber den Mittelstand!

„Während über Jahrzehnte in unserem Sprachgebrauch als Millionär galt, wer eine Million oder mehr pro Jahr verdient, wird nun seit einiger Zeit mit der Sprache manipuliert und plötzlich ist auch der ein Millionär, der sein Leben lang hart gearbeitet hat und sich eine Eigentumswohnung, ein Wochenendhaus und ein Auto erspart hat“, so Stummvoll. Diese Menschen nun zu bestrafen kann nicht die Lösung sein! Der Aufbau des Vermögens wurde bereits mehrfach besteuert. Die immer wieder diskutierte Erbschaftssteuer wäre nach Einkommens-, Verbrauchs- und Ertragssteuern nun die nächste Belastung.

Eine „Millionärssteuer“ im eigentlichen Sinn gibt es mit 55% Einkommenssteuer statt dem „normalen“ Höchstsatz von 50% schon. Es bedarf daher keiner besonderen Betonung, dass der jetzige Vorstoß der SPÖ ganz massiv auf den Mittelstand abzielt. „Das wird wohl vielen Wählern die Entscheidung am 29. September erleichtern“, so Stummvoll abschließend.

Über die Initiative Standort

Die Initiative Standort ist ein Zusammenschluss von 8 freiwilligen Interessenverbänden und 5 Kammern, die sich gemeinsam für den Wirtschaftsstandort Österreich und Arbeitsplätze einsetzen. Sprecher der Initiative Standort – die bis September 2018 Plattform für Leistung und Eigentum hieß – ist Dr. Günter Stummvoll.

