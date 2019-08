Start in ein neues Schul- und Kindergartenjahr

Teschl-Hofmeister, Heuras: Besseres Schulklima ist ein wichtiges Ziel

St. Pölten (OTS) - In wenigen Tagen endet in Niederösterreich die Ferienzeit und mit dem 2. September beginnt für viele Kinder und Jugendliche ein neues Schul- und Kindergartenjahr. Den Start in das neue Bildungsjahr nahmen Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras zum Anlass, um am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten über Vorhaben im Bereich der Kindergärten und Schulen zu berichten.

Vor allem den Schulanfängerinnen und Schulanfängern wünschte die Landesrätin „viel Erfolg und viel Freude“. Neben der Schule gebe es auch den Kindergarten, „der in ein neues Bildungs- und Betreuungsjahr startet“, führte sie weiter aus. In Niederösterreich besuchen 53.600 Kinder 1.060 Landeskindergärten und 40 private Kindergärten mit insgesamt mehr als 3.100 Gruppen.

Das Thema der schulischen Nachmittagsbetreuung wird immer wichtiger. „Im Vorjahr haben wir 479 Standorte mit mehr als 1.050 Gruppen verzeichnet. Heuer kommen noch 18 Standorte und etwa 20 Gruppen dazu. Dadurch kommen weitere rund 300 Kinder in den Genuss einer Nachmittagsbetreuung“, kündigte Teschl-Hofmeister an.

In Bezug auf die Deutschklassenoffensive meinte die Landesrätin: „In Niederösterreich werden wir diese Initiative weiterführen. Im Vorjahr hatten wir 50 Deutschklassen, heuer wird es 41 derartige Klassen geben. Die Kinder können dadurch dem Unterricht schneller folgen und auch die Klassenkollegen werden nicht aufgehalten.“

Zum Schwerpunkt „Naturwissenschaft und Technik“ in den Schulen betonte Teschl-Hofmeister: „Dieses Projekt ist vom Lehrpersonal und von den Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen worden. In den zukünftig sechs Bildungsregionen soll sich jeweils eine Schule diesem Schwerpunkt widmen.“

Im Hinblick auf die Gewaltprävention in den Bildungseinrichtungen hielt sie fest: „Die körperliche Gewalt geht messbar zurück, es gibt 22 Prozent weniger Vorkommnisse. Die psychische Gewalt und die digitale Gewalt nehmen aber zu. Bei einer neuen Informationsoffensive geht es nun darum, das Schulklima nachhaltig zu verbessern.“

„Bei vielen internationalen Wettbewerben haben niederösterreichische Lehrlinge und Schüler sensationell abgeschnitten,“ sagte Bildungsdirektor Heuras und erinnerte u. a. an die HTL Wiener Neustadt. „Diese Ergebnisse werfen ein ‚gutes Licht‘ auf unser vielfältiges und differenzierte Schulsystem, das für diese außergewöhnlichen Leistungen sicher einen guten Rahmen bildet“, so Heuras. „Niederösterreich hat mit etwa 17.600 Kindern einen Höchststand bei den Schülern in der ersten Klasse Volksschule. Etwa 110.000 Schüler sind in der Pflichtschule, 38.000 Jugendliche sind in der AHS. Im Pflichtschulbereich konnten etwa 400 Lehrer neu angestellt werden, bei den höheren Schulen finden 300 neue Lehrerinnen und Lehrer einen Job“, hielt er fest. „Die Initiativen in den Bereichen „Naturwissenschaft und Technik“, Digitalisierung und Lesen werden weiter forciert. Es gibt in Zukunft sechs Bildungsregionen in Niederösterreich, die für alle Schularten verantwortlich sind. Bundesschulen und Landesschulen haben zusammenzuarbeiten“, kündigte der Bildungsdirektor an. Für das neue Schuljahr wurde das Motto ausgegeben, die Schulkultur in den Bildungseinrichtungen zu verbessern. Mangelnder Respekt und mangelnde Wertschätzung seien die Ursachen für Gewalt, so Heuras.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, bzw. Bildungsdirektion für Niederösterreich, Mag. Susanne Schiller, Telefon 02742/2800.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse