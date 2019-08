NEOS präsentieren Wahl-Manifest: Bildung über alles stellen. Macht sonst keiner.

Beate Meinl-Reisinger: „NEOS geht es um echte Lösungen für eine ehrliche Zukunft. Wir stehen für Nachhaltigkeit, Entlastung, Offenheit. Schule und Bildung stellen wir über alles.“

Wien (OTS) - „Andere setzen auf Inszenierung, NEOS stellen die Bildung allem voran. Das zeigen wir auch mit unserem Manifest: Wir denken an Übermorgen! Das macht sonst keiner“, stellt NEOS-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger im Rahmen der Präsentation des NEOS-Manifests klar. Nach nur knapp zwei Jahren gebe es nun schon wieder Nationalratswahlen. „Auf Streit und Stillstand von rot-schwarz folgte Nationalismus und Show-Politik von türkis-blau. Und beiden gemeinsam? Die persönlichen Eitelkeiten, die Selbstinszenierung, die Freunderlwirtschaft, und die eigene Macht. Die wahren Themen für Österreich und Europa wurden nicht angepackt - weder beim Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, noch bei der Verkürzung der Wartezeit auf einen Kassenarzt, bei der Entlastung der Menschen oder im Kampf gegen den Klimawandel. Nichts ist geschehen“, so Meinl-Reisinger.



„Bei dieser Wahl besteht die Chance, das zu ändern. Uns NEOS geht es um echte Lösungen für eine ehrliche Zukunft. Wir stehen für Nachhaltigkeit, Entlastung, Offenheit. Schule und Kindergarten sind die Orte, an denen die Zukunft beginnt. Deswegen werden wir Bildung über alles stellen. Denn Bildung ist der Schlüssel für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Bildung ist der Schlüssel für alle großen Zukunftsfragen. Und Bildung ist die Antwort auf Herausforderungen beim Klima, am Arbeitsmarkt, der Digitalisierung und auch der Gesundheit. Bildung ist DIE Investition für die Zukunft“, zeigt die NEOS-Spitzenkandidatin auf. „Mit unserem Manifest zeigen NEOS einmal mehr: Wir reden Klartext. Wir legen Ideen und Konzepte vor, die durchdacht und auch durchgerechnet sind. Wir drücken uns nicht vor ehrlichen Antworten.“

Nachhaltigkeit, Entlastung, Offenheit & Schule

Das NEOS-Manifest ist in vier Bereiche unterteilt. „Unter Nachhaltigkeit fallen die großen Umweltfragen, deren Antworten nur gemeinsam mit der Wirtschaft möglich sind. Nachhaltig muss aber auch das Pensionssystem sein - damit sich unsere Jungen auch noch darauf verlassen können, dass sie eine Pension bekommen. Entlastung – das steht für sich: Jeder Mensch soll sich aus eigener Kraft und ohne unnötigen Hürden auch wieder etwas schaffen können. Das reicht von Entlastung der Arbeitnehmer über eine Unternehmeroffensive bin hin zur besseren Kinderbetreuung für Eltern. Beim Thema Offenheit geht es uns um das Aufbrechen des alten Systems. Gläserne Parteien, geschützte Privatsphäre gehören da genauso dazu, wie eine verstärkte Mitbestimmung mündiger Bürgerinnen und Bürgern,“ führt Meinl-Reisinger aus. „Vor allem gilt für uns: Wir lassen kein Kind zurück, jedes Talent soll sich entfalten können und wird individuell gefördert. Das beginnt beim Kindergarten, geht weiter zur Lehre und den Schulen. Wir wollen, dass alle Kinder in Österreich die gleichen Chancen bekommen – unabhängig vom Bildungshintergrund der Eltern. Wir wollen, dass jedes Kind gleich viel zählt. Wir wollen, dass kein Kind in Österreich zurückgelassen wird. Wir stellen Bildung über alles!"



Link zum vollständigen Manifest: https://www.neos.eu/programm

