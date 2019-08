AVISO: Auftakt Krankenpflegekampagne „Mehr von uns. Besser für alle.“

Mehr Personal, mehr Zeit für die Pflege: Die Gewerkschaft vida und die AK Wien laden zur Pressekonferenz und Kampagnenpräsentation

Wien (OTS/ÖGB) - Anlässlich des Kampagnenauftakts „Mehr von uns. Besser für alle.“ laden die Gewerkschaft vida und die AK Wien in der kommenden Woche zu einer Pressekonferenz ein. vida und AK fordern mehr Personal für die Krankenhäuser, weil das mehr an Zeit für die Beschäftigten und somit mehr Qualität in der Krankenbetreuung bringt. Mit zusätzlichen Anreizen sollen zudem mehr junge Menschen für das Berufsbild der Krankenpflege begeistert werden.

Ihre GesprächspartnerInnen:

Gerald Mjka, Vorsitzender Fachbereich Gesundheit in der Gewerkschaft vida

Mag. Kurt Schalek, Experte, Abteilung Gesundheitsberuferecht und Pflegepolitik der AK Wien

Martina Reischenböck, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Betriebsratsvorsitzende Krankenhaus Ried (OÖ) der Barmherzigen Schwestern

Zeit: Mittwoch, 4. September 2019, 11.00 Uhr

Ort: Saal Anna Boschek (Erdgeschoß), ÖGB-Zentrale, Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

Um Anmeldung wird gebeten: presse@vida.at

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 01 53444 79 261 bzw. 0664 / 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

Internet: www.vida.at