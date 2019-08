ORF III am Freitag: Filmklassiker-Doppel „Hauptsache Ferien“ und „Im Weißen Rössl“ mit Peter Alexander

Außerdem: „Vier Frauen und ein Todesfall: Liebessumpf“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 30. August 2019, präsentiert ORF III Kultur und Information zwei „Filmklassiker in Rot-Weiß-Rot“ mit Peter Alexander. Zuvor würdigt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit einer Spezialsendung Publikumsliebling Dagmar Koller zum 80. Geburtstag. Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher bitten darin anlässlich der ORF-III-Geburtstagsgala Freundinnen und Freunde sowie Wegbegleiterinnen und -begleiter zum Gespräch. Die Gala ist am Sonntag, dem 1. September, um 20.15 Uhr in ORF III unter dem Titel „Lieder meines Lebens: Ein Fest der Melodien für Dagmar Koller“ zu sehen.

Im Hauptabend zeigt ORF III zunächst den österreichischen Filmklassiker „Hauptsache Ferien“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1972. Studienrat Dr. Markus (Peter Alexander) fährt am letzten Schultag mit seiner 15-jährigen Tochter Gaby (Marietta Schupp) in den Urlaub zum Camping. Dort erfährt er, dass er ein Preisausschreiben gewonnen hat. Ein Fertigteilhaus soll nun ihm gehören. Markus ahnt nicht, dass es sich dabei um einen Bestechungsversuch handelt. Denn der besorgte Herr Kannenberg (Theo Lingen) möchte seiner Tochter Corinna die Wiederholung der Klasse ersparen.

Es folgt „Im Weißen Rössl“ (22.00 Uhr) von 1960. Leopold (Peter Alexander) ist Oberkellner im „Weißen Rössl“ und hat sich in seine Chefin Josepha (Waltraut Haas) verliebt. Doch diese will von seinen ewigen Liebesgeständnissen nichts wissen. Nach einem kleinen, misslungenen Racheakt wird Leopold schließlich entlassen. Er quartiert sich im „Weißen Rössl“ als Hotelgast ein und merkt schon bald, dass ohne ihn nichts mehr funktioniert.

Um 23.40 Uhr steht „Liebessumpf“, die finale Folge der ersten Staffel von „Vier Frauen und ein Todesfall“, auf dem Programm. Darin ruft der aufsehenerregende Stromtod eines Steuerberaters die vier Hobbydetektivinnen auf den Plan. Im Rahmen seiner Ermittlungen stößt das umtriebige Quartett auf einen wahren „Liebessumpf“ und auch der Dorfpfarrer scheint einiges zu verbergen zu haben. Schließlich überschlagen sich die Ereignisse und Sabine (Martina Poel) wird Opfer einer Geiselnahme.

