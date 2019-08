Simmering: Spezial-Führung durch Kanal-Ausstellung

Wien (OTS/RK) - In der Sonder-Ausstellung „Vom Schiffskanal zum ´City Airport Train´“ zeigt das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) interessante Bilder, Pläne und Modelle, die über die Geschichte früherer Kanäle und Bahnen Auskunft geben. Im Mittelpunkt der Schau stehen der „Wiener Neustädter Kanal“ und dessen seinerzeitige Wichtigkeit für die Stadtentwicklung, den Verkehr und die Wirtschaft Wiens. Bei den Eisenbahnen im Raum Wien konzentriert sich die Dokumentation hauptsächlich auf die einstmals bedeutende „Aspangbahn“. Am Freitag, 30. August, lädt der ehrenamtlich werkende Kurator, Johannes Hradecky, zu einem Rundgang durch die Ausstellung ein. Die „Spezial-Führung“ geht um 17.00 Uhr los. Hernach beantwortet Hradecky gerne die Fragen der Besucherinnen und Besucher. Das Museum ist an dem Tag schon ab 14.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt sowie das Mitmachen bei der Führung sind gratis. Spenden werden angenommen. Museumsleiterin Petra Leban ist unter der Telefonnummer 4000/11 127 erreichbar. Kontakt per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

