Daten – der Humus für Ihre Innovation

Nagarro lädt zum Turntable Event Vol. 1

Wien (OTS) - Der Software- und Digitalisierungsexperte Nagarro präsentiert die neue Turntable Veranstaltungsreihe, die zu wechselnden Themen Best Practices auf den Tisch bringt und zeigt, wie Unternehmen den erfolgreichen Turnaround in einer digitalen Ära schaffen. Der Auftakt am Donnerstag, den 26. September 2019 steht unter dem Motto „Daten- der Humus für Ihre Innovation“.

Im Headquarter von Nagarro Austria am Wiener Europlatz dreht sich am 26. September von 8.30 Uhr bis 12:00 Uhr alles um Smart Data und Artificial Intelligence. Am Programm: Best Practises der Unternehmen Andritz, Hoerbiger und ÖBB-Postbus, Live Demos und eine Keynote von Nagarros AI und Data Sciences Experten Anurag Sahay. Interessenten können sich für ein kostenfreies Ticket online registrieren über https://www.nagarro.com/event/turntable-data.

Daten, der Humus für Innovation & Geschäftserfolg

Daten sammeln, analysieren und den Anforderungen entsprechend nutzen – klingt einfach, stellt Unternehmen jedoch vor komplexe Herausforderungen. Jede Abteilung im Unternehmen produziert ihre eigenen Daten, hat andere Bedürfnisse und Datenschätze, die es zu heben gilt. Mit Hilfe von Technologien, Prozessen und Ideen entsteht Schritt für Schritt ein „Connected Enterprise“, das den künftigen Geschäftserfolg ausschlaggebend mitgestaltet. Beim Nagarro Turntable erzählen Kunden von ihren Erfahrungen bei der Umsetzung von Innovationsprojekten im Connected Enterprise.

In Live-Demos zeigt Nagarro, wie das Zusammenspiel von Big Data, Analytik, Machine Learning und AI profitabel genutzt werden kann sowie zeitsparende Inspektions- und Abnahmeprozesse mit Hilfe von Smart Glass.

Die Teilnehmer dürfen wertvolle Impulse erwarten, wie sie mit Smart Data und AI neue Challenges erfolgreich meistern und einen fruchtbaren Boden für die Zukunft ihrer Unternehmen schaffen.

Agenda

08:30-09:00 Check-in, Live Demos & Frühstück

09:00-09:10 Begrüßung und Einführung

09:10-09:45 "Data Lake or Data Swamp?" - Scott Wiggins, ANDRITZ AG

09:45-10:15 "Daten – die verborgenen Schätze " - Ewald Koller, ÖBB-Postbus GmbH

10:15-10:45 Live Demos, Networking & Refreshments

10:45-11:15 „’Put on your ring and glasses!’ Bereit für Smart Warehousing” – Michael Szaffich & Maximilian Schwarzmaier, HOERBIGER GmbH

11:15-11:45 "Storytelling with Data—Prudent data analysis to solve real-world problems" – Anurag Sahay, Nagarro

11:45-12:00 Wrap up

12:00-13:00 Live Demos, Networking & Mittagessen

Details und Anmeldung: https://www.nagarro.com/event/turntable-data.

