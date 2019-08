Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 30.8.: „Appetit auf Bio Fleisch. Luxus oder neuer Trend?“

Wien (OTS) - „Appetit auf Bio Fleisch. Luxus oder neuer Trend?" ist der Titel des von Paul Schiefer gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 30. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Biologische Lebensmittel sind in Österreich beliebt. Aber wenn es um Fleisch geht, sind „Bio“ und das Schlagwort „nachhaltig“ nur für relativ wenige Menschen ein Thema. Der Bio-Anteil beim Fleisch macht nur wenige Prozent aus. Daran haben auch die aktuellen Diskussionen um Fleischsteuer und Klimaschutz bisher nichts geändert: Aber es gibt sie, die Konsument/innen, die sich das Fleisch aus Freilandhaltung etwas kosten lassen. Und es gibt Bauern, die sich auf das Wagnis der nachhaltigen Produktion einlassen, auch wenn es nicht leicht ist, damit Geld zu verdienen. Anfang 2015 hat sich Paul Schiefer bei Schweinebauern und Hühnerzüchtern umgesehen, die weit über die Bio-Richtlinien hinausgehen. In der Sommerserie „Best of Saldo“ bringt das Ö1 Wirtschaftsmagazin seine Reportage über nachhaltige Fleischproduktion in Österreich.

