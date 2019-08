Erinnerung: Morgen Präsentation des Projekts „Let’s End Hepatitis C in Vienna" mit Stadtrat Hacker

Wien (OTS) - In Österreich sind 20.000 bis 30.000 Menschen mit Hepatitis C infiziert. Besonders Personen mit vergangenem oder aktuellem intravenösen Suchtgiftkonsum sind stark betroffen.

Um diese Menschen zu erreichen und erfolgreich zu behandeln wurde in Wien ein innovatives Behandlungskonzept entwickelt, das Stadtrat Peter Hacker gemeinsam mit Experten und einem erfolgreich geheilten Patienten vorstellt. Das Ziel ist, Hepatitis C in Wien endgültig zu eliminieren.

Der Medientermin findet in der Ludwigs-Apotheke in Simmering statt, die das Projekt von Beginn an unterstützt.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Präsentation des Projekts „Let’s End Hepatitis C in Vienna“ – Wien sagt der viralen Infektionskrankheit den Kampf an

Teilnehmer:

Stadtrat Peter Hacker

Hans Haltmayer, Suchthilfe Wien

Michael Gschwantler, Wilhelminenspital

Philipp Saiko, Wiener Apothekerkammer

Herr B., der im Rahmen des Projektes erfolgreich behandelt wurde

Datum: 30.08.2019

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Ludwigs Apotheke

Adresse: Simmeringer Hauptstr. 128, 1110 Wien



