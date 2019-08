Hartlauer Mattersburg erstrahlt in neuem Design: Neueröffnung nach Umbau und neues Hörstudio

Steyr/Mattersburg (OTS) - Ein top motiviertes Team im neu gestalteten Geschäft: Am 29. August eröffnet in Mattersburg das umgebaute Geschäft am Hauptplatz 14. Neben der gewohnten Fachkompetenz warten vier Tage lang löwenstarke Eröffnungsaktionen auf alle Kunden.

Das Team rund um Geschäftsleiter Imad Garbaya freut sich, seine Kunden am umgebauten barrierefreien Standort begrüßen zu dürfen. „Hartlauer gibt es bald 20 Jahre in Mattersburg. Das neue Geschäft bietet uns nun die Möglichkeit, dass wir unseren Kunden in den vier Unternehmensbereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte eine noch größere Auswahl an Hartlauer-Produkten mit kompetenter Beratung und Service bereitstellen können.“

Eine große Auswahl im Handybereich und alle Netzbetreiber

Neben allen Netzbetreibern beinhaltet der neue Ladenbau natürlich auch noch mehr Platz für die Sortimentsvielfalt bei Smartphones, Tablets, Smartwatches und vielem mehr. „In unserem modern ausgestatteten Geschäft finden wir für jeden Kunden genau das Richtige.“, ist sich Garbaya sicher.

Neues Hören – dank modernster Hörtechnologie

Stolz ist man auch über die Einführung eines neuen Hörgerätebereiches: „Gutes Hören gehört in die besten Hände. Mit dem neuen modernen Hörstudio können wir unseren Kunden ab sofort neben der Optik einen weiteren wichtigen Gesundheitsbereich anbieten.“

Zusätzlich zum neuen Hörstudio bereichert das im neuen Glanz erstrahlende Geschäft auch ein Kontaktlinsenstudio mit Refraktionsstudio, in denen Kunden einen kostenlosen Sehtest in Anspruch nehmen können „weil uns natürlich nicht nur das gute Hören, sondern auch das bessere Sehen unserer Kunden am Herzen liegt.“, betont Garbaya.

