WorldSkills Kazan 2019: Feierlicher Empfang für Team Austria in der Wirtschaftskammer Österreich

Weltklasseleistung unserer jungen Fachkräfte in Russland

Wien (OTS) - Die 46 jungen Fachkräfte, die Österreich von 22. bis 27. August bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Kazan vertreten hatten, wurden unmittelbar nach ihrer Rückkehr von ihren Familien und Freunden sowie Vertretern aus Wirtschaft und Politik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) feierlich in Empfang genommen. Ö3-Moderator Philipp Hansa führte in ausgelassener Atmosphäre durch den Abend und sorgte dafür, dass die „Heldinnen und Helden aus Kazan“ gebührend und unter tosendem Applaus gefeiert wurden.

Alle Bundesländer im Team Austria 2019 vertreten

WKÖ-Präsident Harald Mahrer zeigte sich erfreut, dass heuer alle neun Bundesländer bei WorldSkills vertreten waren und lobte den außerordentlichen Einsatz aller Beteiligten: „Heute bin ich nicht als Gastgeber hier, sondern als euer allergrößter Fan. Ich bin richtig stolz auf euch und verneige mich vor eurer Weltklasseleistung. Es gibt keine bessere Visitenkarte für die österreichische Wirtschaft als das Team Austria 2019“, so Mahrer.

Hervorragende Botschafter der österreichischen Berufsbildung

„WorldSkills sind eine gute Gelegenheit, die hervorragende Qualifikation der österreichischen Fachkräfte und damit das Bildungssystem international zu präsentieren. Wettbewerbe wie WorldSkills stellen nicht nur eine Bereicherung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dar, sie können auch zur Modernisierung von Berufsausbildungssystemen beitragen“, betonte Bildungsministerin Iris Rauskala. „Ich gratuliere allen Medaillengewinnerinnen und –gewinnern, die hervorragende Botschafter für das österreichische Bildungssystem sind.“

Auch Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl gratulierte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und besonders den zwölf Medaillengewinnern, zu ihren hervorragenden Leistungen: „Sie alle haben Österreich würdig vertreten und die gesamte Bandbreite ihrer Ausbildung gezeigt. Unsere Unternehmen profitieren täglich vom Know-how und dem Engagement unserer Lehrlinge, die mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe leisten. Ich freue mich schon auf viele rot-weiß-rote Erfolge bei EuroSkills in Graz im kommenden Jahr“.

Heimvorteil bei EuroSkills 2020 in Graz

Denn nach den Berufsweltmeisterschaften ist vor den Berufseuropameisterschaften. Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark und Schirmherr von EuroSkills 2020, über die Vorbereitungen: „Ich durfte die Atmosphäre in Russland eine Woche hautnah miterleben und bin begeistert. Daher lade ich alle ganz herzlich zu EuroSkills 2020 nach Graz ein, um ganz persönlich mitfiebern zu können. Wir haben zwar keine so großen Hallen wie in Russland, dafür aber ausgezeichnete Fachkräfte.“

Bei den EuroSkills in Graz nächsten September werden rund 600 Teilnehmer aus acht Berufsgruppen um den Sieg in 45 bis 50 Berufen rittern. Insgesamt werden über 100.000 Besucher erwartet.

Über SkillsAustria

SkillsAustria koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe innerhalb der WKO die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills). Deren Sieger vertreten Österreich bei den internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills. Darüber hinaus ist SkillsAustria für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig ein österreichisches Team zu den internationalen Berufsweltmeisterschaften. Zudem ist die WKÖ seit 2007 Mitglied von WorldSkills Europe. Österreich ist bei EuroSkills seit den ersten Europameisterschaften 2008 am Start.

www.skillsaustria.at

Über WorldSkills

WorldSkills International ist eine 1950 gegründete gemeinnützige international tätige Organisation mit Sitz in den Niederlanden. Ihre Mission ist die ständige Aufwertung des Ansehens der handwerklichen, industriellen und Dienstleistungsberufe bzw. der Berufsbildung weltweit. Ziel dieser internationalen Plattform ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue, innovative Wege der Berufsbildung zu entwickeln. Derzeit hat WorldSkills weltweit 80 Mitgliedernationen. Positiver Nebeneffekt des internationalen Wettbewerbs ist zudem die Stärkung der WorldSkills-Mitgliedsstaaten als Wirtschaftsstandorte.

Alle zwei Jahre richtet WorldSkills International Berufsweltmeisterschaften in wechselnden Austragungsorten aus. Jedes WorldSkills-Mitgliedsland hat die Möglichkeit, je einen Teilnehmer bzw. ein Teilnehmer-Team pro Beruf zu entsenden. Mittlerweile treten mehr als 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den 80 Mitgliedsstaaten in über 50 Berufen an und wetteifern um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und natürlich um den Titel „Weltmeister“ in ihrem Beruf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von WorldSkills dürfen im Wettbewerbsjahr nicht älter als 22 Jahre alt sein (Ausnahmen bis 25 Jahre).

www.worldskills.org

