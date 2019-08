Neue Lehrredaktion für OÖ Journalistenakademie

Ordensklinikum Linz ist neuer Ausbildungspartner für angehende Journalisten

Die angehenden Redakteure werden wertvolle Einblicke in die Arbeit eines Krankenhauses und ins Gesundheitswesen bekommen und dies später an ihre Leserinnen und Leser weitergeben MMag. Walter Kneidinger, Geschäftsführer

Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit dem Ordensklinikum Linz für die Mitglieder unserer Lehrredaktion eine fachlich fundierte journalistische Ausbildung im Gesundheitsbereich anbieten zu können Dr. Wolfgang Chmelir, Leiter Journalistenakademie

Linz (OTS) - Mit September 2019 ist das Ordensklinikum Linz neben seiner spitzenmedizinischen Versorgung auch Ausbildungsstätte für Jungjournalisten. Mit Martina Winkler BA hat der Servicebereich Kommunikation des Ordensklinikum Linz seine erste Lehrredakteurin der OÖ. Journalistenakademie.

Die OÖ. Journalistenakademie ist eine der größten Aus- und Weiterbildungsstätten für Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit in Österreich. „Wir freuen uns sehr, Kooperationspartner der OÖ. Journalistenakademie zu sein. Mit der Einbindung von Jungjournalisten leisten wir unseren Beitrag zur Steigerung der Gesundheitskompetenz. Die angehenden Redakteure werden wertvolle Einblicke in die Arbeit eines Krankenhauses und ins Gesundheitswesen bekommen und dies später an ihre Leserinnen und Leser weitergeben “, so Geschäftsführer MMag. Walter Kneidinger.

Die OÖ. Journalistenakademie bietet neben der Lehrredaktion Seminare, in denen erfahrene Profis aus Journalismus, Medien und PR Referentinnen und Referenten sind. Für die Dauer von jeweils zwei Jahren werden Praktikantinnen und Praktikanten, die zur Ausbildung bei oberösterreichischen Medien sowie in der Pressestelle der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und seit September 2019 im Servicebereich Kommunikation des Ordensklinikum Linz, eingesetzt. „Rund um Gesundheit, Gesundheitsvorsorge und das Gesundheitssystem gibt es eine Vielzahl an Themen, die bei den Nutzerinnen und Nutzer von Medien auf großes Interesse stoßen. Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit dem Ordensklinikum Linz für die Mitglieder unserer Lehrredaktion eine fachlich fundierte journalistische Ausbildung im Gesundheitsbereich anbieten zu können “, sagt Akademieleiter Dr. Wolfgang Chmelir.

Träger der OÖ. Journalistenakademie ist der „Verein Oberösterreichische Journalistenakademie”. Mitglieder des Vereines sind das Bildungshaus Schloss Puchberg, die BezirksRundschau, die OÖ. Nachrichten, das Neue Volksblatt, LT1 Privatfernsehen, Kirchenzeitung Diözese Linz, Tips und Welt der Frau. Vorsitzender des Trägervereins ist Dr. Wilhelm Achleitner. Im Vorstand sind die Chefredakteure aller Mitgliedsmedien vertreten.

Foto zum Download

v.l.n.r.: Dr. Wolfgang Chmelir, Leiter der Journalistenakademie, Claus Hager, MBA MSc, Leiter Kommunikation Ordensklinikum Linz, Lehrredakteurin Martina Winkler BA, MMag. Walter Kneidinger und Dr. Stefan Meusburger, Geschäftsführer Ordensklinikum Linz

(© Ordensklinikum)

Rückfragen & Kontakt:

Claus Hager, MBA MSc

E. claus.hager @ ordensklinikum.at

T. 0664 8190781

www.ordensklinikum.at