Der Teletext als Ausstellungs-Location: „ORF TELETEXT trifft Kunst“ und „ARD Text trifft Kunst“

Internationale Künstlerinnen und Künstler zeigen eigens für das Medium Teletext geschaffene Werke

Wien (OTS) - Ab sofort wird der ORF TELETEXT zum Ausstellungsraum:

„ORF TELETEXT trifft Kunst“ heißt das Projekt, in dessen Rahmen eigens für das Medium Teletext geschaffene Kunstwerke von 13 internationalen Künstlerinnen und Künstlern präsentiert werden. Die Ausstellung „ORF TELETEXT trifft Kunst“ ist eine Kooperation von ORF TELETEXT, ARD Text und der Künstlerkooperative FixC. Die Werke sind von heute Donnerstag, dem 29. August 2019, bis Donnerstag, dem 19. September 2019, ab Seite 840 im ORF TELETEXT und im ARD Text zu sehen.

Kurze, aktuelle Nachrichten zu Politik, Wirtschaft, die letzten Sportergebnisse oder Wetterprognosen sowie das heutige Fernsehprogramm – das sind die wichtigsten Themen, die man üblicherweise mit dem Teletext assoziiert. Aber auch Kunst hat im ORF TELETEXT Tradition: Nach der mehrjährigen Teilnahme am Teletext-Kunstfestival ITAF (2013–2015) und den gemeinsam mit dem Radiosender Ö1 präsentierten, auf die Seitenlängen im Teletext abgestimmten „Schirmgedichten“ österreichischer oder in Österreich lebender Literatinnen und Literaten (2016/2017), bietet sich der ORF TELETEXT nun mit „ORF TELETEXT trifft Kunst“ ein weiteres Mal als Raum für künstlerisches Schaffen an. Damit können Kunstfans in Millionen von Haushalten in Deutschland und Österreich bequem vom Sofa aus zum Ausstellungsbesucher bzw. zur Ausstellungsbesucherin werden.

Die Künstlerinnen und Künstler

Die präsentierten Arbeiten stammen von Nadine Arbeiter (Deutschland), Cordula Ditz (Deutschland), Daniel Egg (Österreich), Dan Farrimond (Großbritannien), Juha van Ingen (Finnland), Joey Holder (Großbritannien), Kathrin Günter (Deutschland), Raquel Meyers (Spanien), Matthias Moos (Schweiz), Niccolò Moronato (Italien), Jarkko Räsänen (Finnland), Seppo Renvall (Finnland) und UBERMORGEN (Österreich, Schweiz/USA) und zeigen die breite Vielfalt an unterschiedlichen Zugängen und Umsetzungen für Teletext-Kunst.

„ORF TELETEXT trifft Kunst“ bei der Ars Electronica

Auch im Rahmen des diesjährigen Ars Electronica Festivals „Out of the Box – die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution“ (5. bis 9. September) findet „ORF TELETEXT trifft Kunst“ statt. Fünf der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler werden beim Teletext Hackathon in der POSTCITY, am Donnerstag, dem 5. September, live Teletextkunst schaffen. Das Publikum ist ebenfalls eingeladen, vor Ort mit einer Teletextsoftware kreativ zu werden. Die dort entstehenden Kunstwerke können gleich im ORF TELETEXT veröffentlicht und bewundert werden. Am Freitag, dem 6. September, wird die Kunstausstellung „ORF TELETEXT trifft Kunst” außerdem im Deep Space des Ars Electronica Centers auf der 16 x 9 Meter großen Leinwand präsentiert.

Die Publikums-Wahl

Aber auch das Publikum zu Hause wird in das Projekt eingebunden: Die Leserinnen und Leser werden eingeladen, für ihr favorisiertes Kunstwerk bzw. für die Lieblings-Kunst-Serie zu stimmen und eine von 20 USB-Karten, die exklusiv für das Teletext-Kunstfestival gestaltet wurden, zu gewinnen.

Die Vorgaben für Kunst im Teletext

Eine Teletextseite ist ein Raster von 24 Zeilen und 40 Spalten. Jeder Teil des Rasters kann für einen Buchstaben, eine Zahl, ein Sonderzeichen, ein Steuerzeichen oder bis zu sechs Grafikpixel genutzt werden. Um die Farben von Grafik, Text und Hintergrund zu ändern oder einen Blinkeffekt hinzuzufügen, muss ein Steuerzeichen eingefügt werden. Jedes Mal, wenn ein Steuerzeichen platziert wird, belegt es ein Feld des Rasters, das dann schwarz erscheint. Und es stehen nur sechs Farben sowie Schwarz und Weiß zur Gestaltung zur Verfügung.

Alle Daten zu „ORF TELETEXT trifft Kunst“:

-- Vom 29. August bis 19.September im ORF TELETEXT (ORF 1 und ORF 2), ORF III Teletext und ARD Text ab Seite 840.

-- Bei der Ars Electronica 2019: am 5. September von 14.00 bis 17.00 Uhr beim Teletext Hackathon, POSTCITY, und am 6. September von 15.30 bis 16.00 Uhr im Ars Electronica Center, Deep Space.

-- Infos über die Teletextausstellung „ORF TELETEXT trifft Kunst“ bzw. „ARD Text trifft Kunst“ sowie alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler und die früheren Teletext-Kunstausstellungen ITAF sind auch auf der Internetseite der Künstlerkooperative FixC, www.teletextart.com, online verfügbar.

