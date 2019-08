Wirecard gewinnt mit WHSmith einen der führenden Einzelhändler weltweit als neuen Kunden für digitale Zahlungen

WHSmith betreibt mehr als 1.600 Filialen und ein erfolgreiches E-Commerce-Business

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, kooperiert mit WHSmith, einem der größten weltweit agierenden Einzelhändler für Lesestoff, Reisezubehör und den täglichen Bedarf. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um die Zahlungsakzeptanz im Bereich E-Commerce als auch am Point-of-Sale auszubauen und so die digitale Entwicklung der Handelskette voranzutreiben.

WHSmith betreibt mehr als 1.600 Filialen weltweit und ist an Flughäfen, Bahnhöfen, Autobahnraststätten sowie in Krankenhäusern und den meisten britischen Innenstädten vertreten. Somit gehört das Unternehmen zu den bekanntesten Marken unter Reisenden weltweit. Hinzu hat WHSmith ein erfolgreiches E-Commerce-Business, das auch "Click & Collect" sowie "Buy Online Return in Store" (BORIS) Optionen für ein flexibles Kundenerlebnis anbietet. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard verbessert WHSmith sein Angebot für Verbraucher im In- und Ausland dank einer reibungslosen und flexiblen Zahlungsakzeptanz und -abwicklung.

"Wir freuen uns, die digitale Payment-Abwicklung für WHSmith zu übernehmen", sagt Fredrik Neumann, VP Sales Retail bei Wirecard. "Durch diese Kooperation mit einem weiteren großen Einzelhändler beweisen wir wieder einmal, wie gut wir die Anforderungen international agierender Händler und des gesamten Einzelhandelsmarktes verstehen, und verstärken außerdem unsere Präsenz in Großbritannien. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit WHSmith."

"Wir wollen unseren Kunden den besten Service bieten und dazu gehören einfache und intuitive Bezahloptionen, sowohl online als auch am POS", ergänzt Ian Sanders, Group Commercial Development Director bei WHSmith. "Mit Wirecard haben wir einen Partner gefunden, der eine maßgeschneiderte Lösung für unser Geschäft mit den neuesten Payment-Lösungen bereitstellt. Wir freuen uns, unseren Kunden ein noch flexibleres Bezahlerlebnis in unseren Filialen und im Online-Shop zu bieten."

In der ersten Phase der Zusammenarbeit werden über 900 britische Filialen mit voll digitalen chinesischen Bezahlmethoden ausgestattet. Von der Integration profitieren chinesische Kunden, die nun bei WHSmith so bezahlen können, als wären sie in ihrem Heimatland - ganz ohne Bargeld wechseln oder Kreditkarten mitnehmen zu müssen. Durch die Möglichkeit, die vertrauten lokalen Zahlungsmethoden zu nutzen, wird WHSmith für chinesische Besucher zu einem noch attraktiveren Einkaufsort. Dem britischen Office for National Statistics zufolge hat sich die Zahl der chinesischen Touristen in Großbritannien in den vergangenen fünf Jahren auf knapp 400.000 verdoppelt. Ein Bericht von Nielsen aus dem Jahr 2019 ergab, dass 93 Prozent der chinesischen Touristen eher bereit wären, ihre Ausgaben auf Reisen zu erhöhen, wenn eine größere Anzahl von Händlern mobile Zahlungen akzeptieren würde. Für Einzelhändler ist die Integration somit eine lukrative Lösung. Insgesamt hat Wirecard seit 2016 mehr als 400 Händlern weltweit die Akzeptanz chinesischer Bezahlmethoden ermöglicht. Dabei wird bei einzelnen Einzelhändlern ein Transaktionsvolumen von bis zu zehn Millionen Euro pro Monat verzeichnet.

Wirecard und WHSmith starten außerdem ihre E-Commerce-Kooperation, indem Wirecard Zahlungen mit der Mastercard Pay by Bank App abwickelt. Pay by Bank App ist eine Online-Checkout-Option, mit der Kunden mit der Bank-App am Smartphone bezahlen können. Das vereinfacht die Online-Kaufabwicklung, da die Zahlung über die eigene Bank-App erfolgt. Dadurch müssen Benutzer keine Zahlungsdaten preisgeben, keine neuen Konten oder Anmeldungen anlegen oder sich zusätzliche Passwörter merken. Die Kunden profitieren von einem einfachen und nahtlosen Checkout. Hinzu kommt: Da die Lösung bereits eine starke Kundenauthentifizierung ermöglicht, ist sie automatisch PSD2-konform.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über WHSmith:

WHSmith ist ein weltweit führender Einzelhändler für Zeitungen, Bücher und den täglichen Bedarf. Mit mehr als 1.600 Geschäften auf der ganzen Welt bietet WHSmith seinen Kunden ein breites Sortiment an Lesestoff, Reisezubehör sowie Essen und Trinken. Das Geschäftsbereich des Unternehmens wächst international und verfügt über mehr als 400 Filialen an 99 Flughäfen weltweit, darunter: London Heathrow, Dublin, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Düsseldorf, Rom, Madrid, Athen, Doha, Abu Dhabi, Delhi, Singapur, Sydney, Melbourne, Rio de Janeiro, Sao Paulo und die USA. Am 30. November 2018 erwarb die WH Smith Group InMotion - einen marktführenden Händler für Digitalzubehör in Nordamerika - mit 115 Filialen auf 43 Flughäfen. Das Unternehmen beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter.

