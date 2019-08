LONGi erhält Aufträge über 2 GW für seine Hi-MO4-Module mit M6-Wafer (166 mm), was den Bedarf an einheitlichen Standards unterstreicht

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - "Bis Ende 2020 wird LONGi seine bestehenden Zellen- und Modullinien aufrüsten und sie für die Produktion mit 166 mm-Wafer umwandeln. Neue Fertigungslinien - wie die monokristalline Zellenlinie mit 5 GW in Yinchuan, werden von Anfang an für die 166 mm-Größe konstruiert", sagte Wang Yingge, Leiter für globales Marketing bei LONGi Solar. "Die Auftragsbücher für LONGis Hi-MO4-Module unter Einsatz der monokristallinen Siliziumwafer M6 haben 2 GW übertroffen. Die Serienfertigung wird im dritten Quartal 2019 beginnen."

Eine höhere Wafer-Größe steigert den Bereich, der dem Licht ausgesetzt ist, erhöht die Leistung und reduziert Kosten. "Bestehende Ausrüstung für Kristallziehen und -schneiden ist mit Siliziumwafern der 166 mm-Größe kompatibel. Die Kosten der Produktionsausrüstung für Zellen und Module sind geringer und besser zu bewältigen. "Nach Kraftfluss-Berechnung (Flux) wird die Fertigungslinie mit 166 mm-Wafer im Vergleich zur 156 mm-Größe die Kapazität um 13 % steigern", sagte Professor Shen Wenzhong, Leiter des Solar Energy Research Institute an der Shanghai Jiaotong University.

LONGi teilte mit, dass der Preis seiner monokristallinen Siliziumwafer M6 im Mai 2019 bei 3,47 RMB pro Stück lag, was lediglich einen minimalen Aufschlag von 0,4 RMB gegenüber seinem M2-Wafer darstellt. Die Kompatibilität der Wafer-Fertigungslinien mit M6 würde Lieferungen in großem Maßstab im Jahr 2019 sicherstellen und so die Preisdifferenz auf weniger als 0,2 RMB reduzieren, erläuterte Wang Yingge.

Informationen zu LONGi

LONGi ist einer der führenden Solarproduktehersteller Chinas mit einer vollständig integrierten, vertikalen Lieferkette für monokristalline Produkte von Silizium-Ingot, Wafer, Zellen bis zu Modulen. Die Kapazitäten für Zellen und Module des Unternehmens werden 10 GW bzw. 16 GW bis Ende 2019 erreichen und sollen bis zu 15 GW bzw. 25 GW bis Ende 2020 leisten.

