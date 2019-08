Traditionelle kulturelle IP aus China kommt nach Europa, orientalische Ästhetik sorgt in Frankreich für Furore

Paris (ots/PRNewswire) - Vom 27.-28. August fand in Paris (Frankreich) die offizielle Einweihungsfeier der Kulturausstellung "Kaiserliche Vergnügungspaläste der Qing-Dynastie" statt. Zu sehen gab es chinesische Kultur und Produkte mit orientalischer Ästhetik. Das französische Publikum zeigte sich zutiefst beeindruckt von Chinas traditionellem kulturellem Reichtum und den besonderen Produkten, die daraus entstanden sind. Als führende Hautpflegemarke, die in ganz China für ihre charakteristischen Produkte bekannt ist, war INOHERB im Namen lokaler Kosmetikmarken eingeladen, an der Ausstellung teilzunehmen und vor dem französischen Publikum eine Mischung aus traditioneller chinesischer Kräuterheilkunde und Hautpflegeprodukten zu präsentieren.

Die Ausstellung "Kaiserliche Vergnügungspaläste der Qing-Dynastie" ist eine erlebbare Werbeveranstaltung, die von CHINA CULTURAL TOURISM AND CREATIVITY (Betreiber der Marke Summer Palace) in Zusammenarbeit mit TMALL CULTURE und weiteren Institutionen mit dem Ziel organisiert wurde, die chinesische Kultur und Produkte mit orientalischer Ästhetik in das Ausland zu tragen.

In den vergangenen Jahren ist die Welt verstärkt auf die chinesische Kultur aufmerksam geworden, begründet durch den Wirtschaftsaufschwung und den erhöhten Stellenwert der Kultur des Landes. Die chinesische Kräuterheilkunde, die sich auf jahrtausendealte Gesundheitskonzepte und praktische Erfahrung der chinesischen Nation stützt, ist ein bekannter Vertreter der traditionellen chinesischen Kultur. Mit ihrer Eigentümlichkeit und Professionalität hat sie den weltweiten Einfluss der chinesischen Kultur maßgeblich verstärkt.

Großes Interesse bei den französischen Ausstellungsbesuchern fanden INOHERBs charakteristisches Markenprofil und Queen's Secret - Book Lantern Limited Edition in Partnerschaft mit Summer Palace. Die gemeinsam entworfene Geschenkbox im unverwechselbaren chinesischen Design verkörpert die einzigartige Schönheit der traditionellen chinesischen Heilkräuterkultur und wurde von dem französischen Publikum einhellig gelobt.

