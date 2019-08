Jungbauern: 19. Erntedankfest von 7. bis 8. September im Wiener Augarten

Heimisches Genussfest im Herzen Wiens

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen für das 19. Erntedankfest der Österreichischen Jungbauernschaft laufen auf Hochtouren und die Aufbauarbeiten im Wiener Augarten starten demnächst. Unter dem Motto "Von daheim schmeckt's am besten!" bringen die Jungbauern im Zuge des Familienfestes die heimische Land- und Forstwirtschaft von 7. bis 8. September in die Bundeshauptstadt. Das Festgelände im Augarten verwandelt sich bereits zum vierten Mal in eine Genuss- und Verwöhnzone, in der Regionalität sowie bäuerliche Produzenten und Betriebe im Vordergrund stehen.



Fest der heimischen Landwirtschaft



Der Auftakt zum 19. Erntedankfest erfolgt am 7. September um 12 Uhr mit einem Platzkonzert und anschließender offizieller Eröffnung mit dem traditionellen Zwettler Bieranstich um 15 Uhr. Am ersten Tag des Festes erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Vielfalt an kulturellen Programmpunkten mit Darbietungen von Volkstanzgruppen, Motorsägenkünstlern und der mittlerweile schon zur Tradition gewordenen Trachtenmodeschau von Elfi Maisetschläger aus Weitra (NÖ) mit Models des diesjährigen Jungbauernkalenders. Im Anschluss sorgt die Band "LifeBrothers" bis 20 Uhr für ausgelassene Stimmung. Ab 22 Uhr findet schließlich das traditionelle Erntedank-Clubbing der JVP und der Jungbauern in der Bettel-Alm in der Johannesgasse statt.



Familienfest ganz im Zeichen der Regionalität



Der Bundesobmann der Jungbauern und Schirmherr des Erntedankfestes, Franz Xaver Broidl, betont: "Unsere Bäuerinnen und Bauern versorgen uns nicht nur täglich mit frischen Produkten bester Qualität, sie leisten auch einen wesentlichen Beitrag für den lebenswerten ländlichen Raum. Mit dem Erntedankfest möchten wir uns bei ihnen für ihre Arbeit bedanken und auch zeigen, was für eine breite Vielfalt an Produkten die heimische Landwirtschaft zu bieten hat. Wer regional kauft, unterstützt nicht nur unsere Bäuerinnen und Bauern, sondern kann auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten." Broidl freut es, dass auch heuer wieder zahlreiche Direktvermarkter und Produzenten, aber auch Musik- und Volkstanzgruppen das Festwochenende zu etwas ganz Besonderem machen und die Lust aufs Land in die Bundeshauptstadt bringen.



Die Initiativen "So schmeckt NÖ" und "Kulinarische Vielfalt der Regionen" sowie Berglandmilch und AMA-Marketing laden unter anderem an ihren Ständen ein, die heimische Landwirtschaft hautnah zu erleben und kulinarische Köstlichkeiten aus ganz Österreich zu verkosten. Weiters sorgen der Verein Grünes Kreuz, die Nationalparks Austria und die Österreichischen Bundesforste gemeinsam mit dem Verein wald.zeit Österreich für ein abwechslungsreiches Programm.



Erntekronensegnung und Festumzug am Sonntag



Als Höhepunkt des Erntedankfestes erfolgt am Sonntag um 14 Uhr die festliche Segnung der Erntekrone mit anschließendem Festumzug der Erntewägen. Neben den Tausenden Besucherinnen und Besuchern werden auch heuer wieder zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet.



Ausführliche Informationen zum Erntedankfest stehen unter www.erntedank.jungbauern.at bereit. Druckfähige Fotos werden auf Anfrage übermittelt. (Schluss)

