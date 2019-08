18. Schiele Fest NÖ in Maria Anzbach und Neulengbach

„Das andere Leben – Schiele medial“ am 21. September

St. Pölten (OTS/NLK) - Das 2002 gegründete Schiele Fest NÖ untersucht die Kunst von Egon Schiele im Kontext der Entwicklungen und Innovationen der vorletzten Jahrhundertwende. Die Entdeckungsreise führt dabei aber Jahr für Jahr unter Einbeziehung unterschiedlicher künstlerischer, wissenschaftlicher, soziokultureller Disziplinen und gesellschaftlicher Positionen über Egon Schiele und sein Werk hinaus in die Gegenwart.

So begibt sich das diesjährige Schiele Fest unter dem Motto „Das andere Leben – Schiele medial“ am Samstag, 21. September, auf die Suche nach Parallelen und Differenzen zwischen den Alternativen zu traditionellen Lebensweisen in Egon Schieles Zeit und dem weiten Feld virtueller und erweiterter Realitäten in der zeitgenössischen Kunst. Ausgehend von Egon Schieles Selbstbildnis „Der Kämpfer“ stellt das Festival damit die Frage nach der künstlerischen Darstellbarkeit von Realität und – damit verbunden – der eigenen Wahrnehmung von Wirklichkeit. Wie schon in den letzten Jahren folgt das Programm dabei dem Prinzip eines „künstlerischen Wandertages“ im Umkreis von Maria Anzbach und der Schielestadt Neulengbach.

Erste Station ist ab 12 Uhr das Landhaus Eva & Peter in Maria Anzbach, wo zunächst ab 13 Uhr das von Leander Kaiser moderierte interdisziplinäre Symposium „Das andere Leben“ mit dem Politikwissenschafter Prof. Dr. Ulrich Brand, Dr. Lucas Gehrmann, Kurator der Kunsthalle Wien, und der Künstlerin Marta Gomez stattfindet. Ab 15.30 Uhr folgt „Ich, ewiges Kind“, eine von Evgenia Starvropoulou und Rremi Brandner gestaltete Lesung von Schiele-Texten mit Musik von Odysseus Stamoglou.

Zweite Station ist ab 17.30 Uhr der Tank 203.3040.at der GrafZyxFoundation in Neulengbach: Hier stehen u. a. „Im Sog der Zeit“, eine Non-Stop-Multi-Media-Performance-Installation medientechnisch transformierter Werke, „Sagen, was ist!“, eine Performance zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg, Texte zur Demokratie unter dem Titel „Briefe aus dem Gefängnis“, die Video-Bild-Ton-Musikcollage „Snippets of History“ und die Projektion „Schiele, das Selbst & die Medien“ von Erich Heyduck mit Werken von Leander Kaiser, Wolfgang Horwath, Karin Frank und Anke Armandi auf dem Programm.

Nähere Informationen beim Verein Pro & Contra in Maria Anzbach unter 0676/640 39 61, e-mail office @ experimentaltheater.com und www.schielefest.org.

