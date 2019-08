mySodapop launcht 3 neue Premium Soda Sirupe in den Geschmacksrichtungen Tonic Water, Ginger Ale und Bitter Lemon

Die neuen mySodapop Premium Sirupe eignen sich ideal zum Pur trinken oder aber zur Veredelung jedes high-class drinks

Wien (OTS) - Ab sofort bietet mySodapop Premium Soda Sirupe in den Geschmacksrichtungen Tonic Water, Ginger Ale und Bitter Lemon. Abgefüllt in praktischen wie auffälligen 500ml PET-Flaschen reichen diese für mindestens 4 Liter köstlichen Premium-Geschmack. Und das ohne künstliche Zusatzstoffe und 100% vegan. Einfacher und praktischer geht es kaum. Zuerst Leitungswasser sprudeln und gleich danach den Premium Soda Sirup im richtigen Mischungsverhältnis (1:7) beifügen. So einfach geht Premium Genuss heute.

Und auch die Umwelt freut sich, denn ein einziger CO2 Kohlensäure-Zylinder reicht für 60 Liter Sodawasser und erspart so der Umwelt 40 große PET-Flaschen an Müll.

Mit unseren stylishen Wassersprudler wird Leitungswasser in Sekundenschnelle zu spritzigem Wasser mit Kohlensäure. Und mit den neuen, extrem geschmackvollen Premium Soda Sirupe gelingen auch köstliche Mix-Getränke im Handumdrehen. , so mySodapop-Geschäftsführer Roland Herrmann.

Entwickelt wurden die Premium Soda Sirupe mit niemand Geringerem als dem international anerkannten Sensoriker Reinhard Pohorec.

Reinhard Pohorec ist »Genusskreativer«, Unternehmer und Experience Designer. Als internationaler Top-Experte für Sensorik, außergewöhnliche Erlebnisse und Genuss, hat er sich exzellente Reputation erarbeitet. Pohorec steht als Konsulent Spitzenhotels und Produzenten sowie der Luxusgüter-Industrie konzeptionell zur Seite. Sein Antrieb ist es Neues zu gestalten, Menschen zu begeistern und mit einem ausgeprägten Pioniergeist und Innovation voranzugehen. Seine Expertise schmeckt man einfach.

Außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, Menschen zu begeistern und die Sinne zu betören ist heute das A und O für jedes Unternehmen. Qualität kennt dabei keine Kompromisse. mySodapop vereint auf charmante, spritzig-leichtfüßige Art einen nachhaltigen Zugang zu Genuss mit Esprit und Lifestyle. , meint Reinhard Pohorec zur Zusammenarbeit mit mySodapop.

Erhältlich sind die neuen mySodapop Premium Soda Sirupe überall wo es mySodapop gibt sowie unter www.mysodapop.eu/essenzen.





Über mySodapop :

mySodapop ist eine Marke der BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH mit Sitz in Wien. Eigentümer sind Hr. Roland Herrmann (74%) sowie die grosso holding von Dr. Erhard Grossnig (26%).

Führende nationale und internationale Marken wie Dachstein, Anker Brot oder Bene Büromöbel gehören bereits zum Portfolio von Herrn Dr. Grossnigg, das nun um die stark wachsende Marke mySodapop erweitert wurde.

mySodapop ist DIE Marke für stylische Wassersprudler, smartes Zubehör und innovative Getränkeessenzen. Die Produkte von mySodapop wurden in den letzten Jahren entwickelt und werden nach neuesten Qualitätsstandards in Asien und Europa produziert. Essenzen und Kohlensäurezylinder werden in der EU hergestellt.

mySodapop steht für Wassersprudler im spritzigen Design und setzt verstärkt auf umweltfreundliche Glasflaschen, welche durch trendige Bottle-Shirts zusätzlich aufgewertet werden. Damit werden diese zu echten Hingucker, egal ob im Haushalt oder im Büro.

Einfach easy: der mySodapop Co2-Zylinder passt in alle gängigen Wassersprudler Systeme. Und umgekehrt arbeiten alle mySodapop-Systeme auch mit Fremdzylindern.

mySodapop & 4ocean: Seit 2018 unterstützt mySodapop auch die weltweite Bewegung „4Ocean“. Diese setzt sich nachhaltig für die Reinigung der Ozeane ein. Unter anderem mit dem Verkauf von Armbändern aus recyceltem Plastik, deren Erlös wiederum weitere Reinigungsmaßnahmen finanziert.

Rückfragen & Kontakt:

BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH

Klopstockgasse 26

1170 Wien, Österreich

T: +43 660 662 1247

E: office @ mysodapop.at