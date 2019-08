Niederösterreich-Tourismus: Top-Ergebnis im Juli und beste Frühsommersaison

LR Bohuslav: Unsere Gäste schätzen die kulturelle und kulinarische Vielfalt

St. Pölten (OTS) - Nach der erfreulichen Tourismus-Halbjahresbilanz geht es positiv weiter: Plus 5,7 Prozent bei den Nächtigungen im Juli und plus 5,9 Prozent bei den Ankünften im Vergleich zum Vorjahr sorgen für Hochstimmung bei den Tourismusbetrieben. Das schöne Wetter im Juli sorgte erstens für einen gelungenen Start in den Sommer und zweitens für einen weiteren erfolgreichen Monat im Tourismusjahr 2019. Niederösterreich darf sich sowohl bei den Nächtigungen wie auch bei den Ankünften über ein sattes Plus freuen.

„Die Hochrechnung für den Monat Juli ist da und ich freue mich sehr über diese überaus positive Entwicklung. 888.500 Nächtigungen und 354.200 Ankünfte zeugen davon, dass Niederösterreich auch in den heißen Monaten ein attraktives und beliebtes Urlaubsziel ist. Der Urlaub im eigenen Land wird immer beliebter. Unsere Gäste schätzen die kulturelle und kulinarische Vielfalt Niederösterreichs und die Qualität, die unsere Beherbergungsbetriebe bieten“, betont Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Die Angebotsvielfalt im Sommer reicht vom Wandern über Radfahren, Badespaß, Ausflüge zu Stiften und Burgen bis hin zu kulturellen Veranstaltungen im ganzen Land. Es ist für jeden Geschmack und jede Altersgruppe das Passende dabei. Und auch wer zu Business-Terminen anreist oder aus gesundheitlichen Gründen nach Niederösterreich kommt, findet garantiert die ideale Unterkunft und Infrastruktur. Neben dem klassischen Urlaub sind Wirtschafts- und Gesundheitstourismus nach wie vor die wichtigsten Säulen.

Im Juli waren es vor allem Gäste aus Deutschland, Ungarn, der Tschechischen Republik und Polen, die das Angebot Niederösterreichs in Anspruch genommen haben. Ein Plus von 7,2 Prozent, das ergibt insgesamt 345.700 Nächtigungen, zeigt dies sehr deutlich. Aber auch für Gäste aus dem Inland war Niederösterreich eine überaus beliebte Alternative zu Flugreisen. Hier konnte ein Plus von 4,7 Prozent auf 542.800 Nächtigungen erzielt werden.

„Von Mai bis Juli nächtigten rund 2,4 Millionen Gäste in Niederösterreich, das sind um fünf Prozent bzw. 111.900 Nächtigungen mehr als im Vorjahr. Die Gästezahlen aus dem In- und Ausland haben sich hier gleichermaßen entwickelt und zu diesem erfreulichen Ergebnis geführt. Eine schöne Bestätigung, dass die konsequente Bearbeitung unserer Kernmärkte Früchte trägt“, bilanziert Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. Im Jahr 2019 hält Niederösterreich nun bisher bei über 4,3 Millionen Nächtigungen, das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2018.

