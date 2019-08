Pressekonferenz zum 20. Österreichischen Kabarettpreis: Vier ORF-Sendungen für Publikumspreis nominiert

Verleihung am 13. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien wurden heute, am Mittwoch, dem 28. August 2019, die Preisträger des 20. Österreichischen Kabarettpreises und die Nominierten für den Publikumspreis bekanntgegeben. Der diesjährige Hauptpreis geht an Klaus Eckel, der zuletzt im ORF-Sommerkabarett zu sehen war. Sonja Pikart wird mit dem Förderpreis ausgezeichnet, sie war u. a. im ORF bei den „Pratersternen“ zu Gast, und das Duo RaDeschnig erhält den Programmpreis. Der Sonderpreis geht dieses Jahr an maschek.

Vier ORF-Sendungen für den Publikumspreis nominiert – Voting bis 28. Oktober 2019

Neben den Preisträgern wurden heute auch die zehn Kabarett- und Comedy-TV-Formate präsentiert, die für den Publikumspreis nominiert sind, der heuer zum vierten Mal vergeben wird. Die Auszeichnungen der vergangenen Jahre gingen mit „Was gibt es Neues?“, „Wir sind Kaiser“ und „Science Busters“ an den ORF. Mit „Willkommen Österreich“, „Pratersterne“, „Kabarettgipfel“, und „Was gibt es Neues?“ haben es heuer vier ORF-Sendungen auf die Nominierungsliste geschafft. Das Publikum kann ab sofort bis 28. Oktober unter www.kabarettpreis.at für seinen Favoriten abstimmen. Der Gewinner des Publikumspreises wird bei der Verleihungsgala am 4. November im Globe Wien gekürt, die auch heuer von Kabarettistin und ORF-Moderatorin Verena Scheitz moderiert wird. ORF 1 zeigt die Verleihung des Österreichischen Kabarettpreises 2019 am Freitag, dem 13. Dezember, um 23.20 Uhr.

Alexander Hofer, interimistischer TV-Unterhaltungschef: „Herzliche Gratulation den Preisträgerinnen und Preisträgern des diesjährigen Österreichischen Kabarettpreises. Ich freue mich über die starken ORF-Nominierungen. Preise, die vom Publikum vergeben werden, sind der wahre Gradmesser für Erfolg. Es ist sehr erfreulich, dass die Kabarettangebote des ORF bei den Österreicherinnen und Österreichern so hoch im Kurs stehen. Das zeigt einmal mehr, dass die österreichischen Kabarettistinnen und Kabarettisten zu den beliebtesten Unterhaltungskünstlerinnen und Unterhaltungskünstlern des Landes zählen – und der ORF ihr verlässlicher Partner ist.“

Karten für die Preisverleihung am 4. November im Globe Wien können unter globe.wien erworben werden.

