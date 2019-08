„80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“: ORF 2 und ORF III erinnern an den Krieg, der die Welt veränderte

U. a. mit „Menschen & Mächte“-Doku „Blutiges Edelweiß“, zwei Live-Sondersendungen und drei Teilen des Dokuvierteilers „Mit Hitler im Krieg“

Wien (OTS) - Mit Deutschlands Überfall auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Der ORF präsentiert rund um den 80. Jahrestag einen umfassenden Zeitgeschichteschwerpunkt – von Freitag, dem 30. August, bis Sonntag, dem 1. September 2019, erinnern folgende Sendungen in ORF 2 und ORF III an den Krieg, der die Welt veränderte:

In ORF 2 setzt sich am Freitag, dem 30. August, Robert Gokls „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Blutiges Edelweiß“ (21.20 Uhr) mit österreichischen Kriegsteilnehmern zwischen 1939 und 1945 auseinander und damit gleichzeitig mit einem bis dato wenig beachteten Spezialkapitel – mit der 2. und 3., in der Heeresgebirgsjägerschule in Fulpmes gegründeten Gebirgsjägerdivision, die überwiegend aus Österreichern bestand und an allen Kriegsschauplätzen beginnend mit Polen zum Einsatz kam. Um 22.40 Uhr folgt ein „Universum History“ über die von der Gestapo gejagte neuseeländische Reporterin Nancy Wake – die meistdekorierte weibliche Militärangehörige der Alliierten. Der vom ORF kofinanzierte Murnberger-Film „Mein bester Feind“ (23.30 Uhr) mit Moritz Bleibtreu und Georg Friedrich erzählt die Geschichte zweier Männer zwischen 1938 und 1945 und spielt den Grundgedanken von „Des Kaisers neue Kleider“ anhand einer SS-Uniform neu durch.

Am Samstag, dem 31. August, beschäftigt sich um 17.05 Uhr eine von Tarek Leitner präsentierte „Menschen & Mächte“-Sondersendung live aus dem ORF-Newsroom mit den Kriegsereignissen in den Bundesländern, die damals „Reichsgaue“ genannt wurden. Was ist dort in den Jahren 1939–1945 geschehen? Wie hat man an der sogenannten „Heimatfont“ den Krieg überlebt? Eine zeitgeschichtliche Reise vom Bodensee zum Neusiedler See, die auch bisher wenig Bekanntes thematisiert. Zu Gast im Studio sind die Historikerin Brigitte Bailer und der Historiker Stefan Karner.

Die zweite, ebenfalls von Tarek Leitner präsentierte „Menschen & Mächte“-Live-Sondersendung aus dem ORF-Newsroom legt am Sonntag, dem 1. September, um 20.15 Uhr den Fokus auf den Krieg in Europa, der Sowjetunion und den USA. ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten analysieren die Kriegsereignisse, Gast im Studio ist Hugo Portisch. Das ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ (12.30 Uhr) thematisiert die Rolle der Kirche während des Zweiten Weltkriegs, und um 22.25 folgt als ORF-Premiere im „dokFilm“ Regina Schillings preisgekrönte Dokumentation „Kulenkampffs Schuhe“ über eine Generation, deren Eltern über den Krieg schwiegen und sich lieber gemeinsam vor dem Fernseher der leichten Unterhaltung hingaben.

Fortsetzung des Schwerpunkts „80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“ in ORF III

ORF III Kultur und Information setzt seinen insgesamt dreiwöchigen „zeit.geschichte“-Schwerpunkt fort und zeigt einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren am Samstag, dem 31. August, ab 8.45 Uhr zahlreiche Dokumentationen, die sich dem Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln annähern. Im Hauptabend feiern vier Neuproduktionen Premiere, beginnend mit den ersten drei Teilen des neuen Dokuvierteilers „Mit Hitler im Krieg“, der die unterschiedlichen Wege österreichischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg beleuchtet. Um 22.45 Uhr folgt mit „Österreich privat – Die Kriegsjahre“ eine weitere Neuproduktion, die mit privaten Filmaufnahmen – gesammelt vom Filmarchiv Austria – die Zeit und Gesellschaft während der Wirren des Zweiten Weltkriegs porträtiert. Zum historischen Jahrestag, am Sonntag, dem 1. September, zeigt ORF III ab 9.55 Uhr insgesamt zehn Dakapos der thematisch abgestimmten „zeit.geschichte“-Dokumentationen.

