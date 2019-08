AVISO: Empfang des erfolgreichen Team Austria bei WorldSkills 2019

Wien (OTS) - 46 junge Fachkräfte des Team Austria haben von 22. bis 27. August die österreichische Wirtschaft bei der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills in Kazan vertreten. Heute, am 28. August wird das Team in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) von Präsident Harald Mahrer unmittelbar nach der Rückkehr aus Russland wieder in Empfang genommen und nochmals für ihre Leistungen bei der heurigen Berufs-WM geehrt. Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlich in die WKÖ ein.

Im Rahmen der Zeremonie gibt es die Möglichkeit, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gespräche zu führen sowie vor dem SkillsAustria-Fotopoint Bilder zu machen.

Wann? Mittwoch, 28. August 2019, 19:30 Uhr

Wo? Julius Raab Saal, Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

