„Talk 1“ mit Lisa Gadenstätter ab 12. September in ORF 1

Wien (OTS) - Ansichten, Meinungen und Emotionen zum Gesprächsstoff der Woche: Ab 12. September begrüßt Lisa Gadenstätter zum wöchentlichen „Talk 1“ – jeweils am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 1. Direkt nach „Dok 1“ kommen Themen auf den Tisch, die Menschen bewegen und betreffen. Diskutiert und durchleuchtet in einer kleinen Runde, geleitet von Lisa Gadenstätter, mit Expertinnen und Experten, Meinungsmacher/innen, Promis, Politiker/innen und Menschen, die etwas zu sagen haben. Ein wöchentlicher Talk, in dem Standpunkte aufeinanderprallen, Meinungen ausgetauscht und Gemeinsamkeiten gesucht werden. Ein Vermessen von Standpunkten, durch das sich die Zuseher/innen ihr eigenes Bild machen können. Gemeinsam mit „Dok 1“ bildet „Talk 1“ regelmäßig einen spannenden Themenabend.

ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer: „Talk ist die Königsklasse der Gesprächsführung! Es freut mich, dass mit Lisa Gadenstätter ein Vollprofi diese anspruchsvolle Aufgabe übernimmt. Im Zuge einer intensiven Marktabtestung hat sich gezeigt, dass Lisa Gadenstätter genau die richtige Frau für den neuen ORF-1-Talk ist und ihr so leicht niemand das Wasser reichen kann. Sie hat bereits in diversen Talk-Runden bewiesen, dass sie Gesprächsrunden zu den unterschiedlichsten Themen hervorragend führen kann und sich kritische Fragen mit respektvollem Umgang vereinen lassen. Auch zuletzt bei den Interviews zu ‚Mein Wahlometer‘ hat sie mit ihrer professionellen Interviewführung überzeugt.“

Lisa Gadenstätter: „Ich freue mich auf spannende und außergewöhnliche Gäste, auf Facetten und Details bei Themen, die vielleicht noch unbeleuchtet sind – Stichwort Perspektivenwechsel. Der stand für mich auch bei vergangenen Diskussionsrunden wie zum sogenannten Ibiza-Gate oder zum kontrovers diskutierten Film ,Er ist wieder da‘ stets im Vordergrund. Solche Gesprächsrunden jetzt jeden Donnerstag führen zu dürfen ist ein großes Privileg, eine Freude und Herausforderung. Ich gehe hochmotiviert und konzentriert an die Aufgabe ‚Talk 1‘ heran.“

Die „Talk 1“-Themen der ersten beiden Sendungen

Donnerstag, 12. September:

20.15 Uhr: „Dok 1: Klimawandel – Die Fakten“: BBC-Doku mit Sir David Attenborough

21.05 Uhr: „Talk 1: Schluss mit Fleisch, Fliegen, Plastiksackerl – Das soll unser Klima retten?“

Donnerstag, 19. September:

20.15 Uhr: „Dok 1: Rechts, Links – Wer braucht das noch?“ 21.05 Uhr: „Talk 1: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen! Linkes Moralisieren oder rechtes Wehleid?“

