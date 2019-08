Berufs-WM: Gold und Silber für Österreichs Bau-Fachkräftenachwuchs!

Die Bauwirtschaft freut sich über Gold bei den WorldSkills Kazan von Mateo Grgic und Alexander Krutzler im Betonbau und Silber bei den Maurern von Steirers Marc Berndorfer.

Wien (OTS) - Nach drei anstrengenden Tagen und insgesamt 22 Stunden hochkonzentrierter Wettbewerbszeit jubeln Mateo Grgic und Alexander Krutzler (Firma PORR) am Ende über Platz eins in der Kategorie Betonbau – gleichauf mit China und knapp vor Deutschland: „Nach der langen Vorbereitung, der Anreise und der Anspannung der letzten Tage, jetzt die Goldene in den Händen zu halten - ein Wahnsinn!“

Österreichs Betonbauer erzielen damit einen „Hattrick“: die rot-weiß-roten Teilnehmer sicherten sich damit zum dritten Mal in Folge Platz eins (s. Bilanz unten). Für die Vorbereitung zeichnete Ausbilder Thomas Prigl (Berufsschule Wien) verantwortlich.

Marc Berndorfer von der Firma Karl Puchleitner Bauges.m.bH. (Steiermark) setzt mit seiner Silbernen die Serie regelmäßiger Top-Platzierungen der Maurer bei internationalen Berufswettbewerben fort. Als Aufgabe hatte er den Schriftzug „RUSSIA“ in fünf Modulen zu mauern. Dabei musste er über 600 Ziegel – das sind 28 Stück pro Arbeitsstunde - verarbeiten. Insgesamt waren bei den Maurern 31 Nationen am Start.

„Nach Silber bei der EM im letzten Jahr jetzt noch einmal WM-Silber nachgelegt - perfekt! Danke an meinen Arbeitgeber, meinen Ausbilder und alle, die mich unterstützt haben“, so der 22-Jährige aus Feldbach. Marc Berndorfer wurde von Roland Mittendorfer (BAUAkademie OÖ) betreut.

Diese internationalen Erfolge zeigen, dass Österreichs Bauwirtschaft mit ihrem einzigartigen trialen Ausbildungssystem (Betrieb – Berufsschule – BAUAkademie) die besten Nachwuchskräfte hervorbringt und das Niveau der österreichischen heimischen Bau-Facharbeiter den weltweit höchsten Standards entspricht. (PWK433/US)



Platzierungen von Österreichs Bau-Fachkräften bei internationalen Berufs-Wettbewerben seit 2010:

Maurer - World Skills:

2019 Silber Marc Berndorfer

2017 Gold Robert Gradl

2015 Silber Martin Entholzer

2013 Silber Martin Mittelberger

2011 5. Platz Thomas Gaugl

Maurer - Euro Skills:

2018 Silber Marc Berndorfer

2016 5. Platz Oliver Pieber

2014 Gold Kevin Jaindl

2012 Gold Matthias Moosbrugger

2010 Gold Michael Krauskopf

Betonbau – World Skills (erstmals 2015 ausgetragen):

2019 Gold Mateo Grgic und Alexander Krutzler

2017 Gold Alexander Tury und David Wagner

2015 Gold Michael Haydn und Alexander Hiesberger

Betonbau – Euro Skills (erstmals 2018 ausgetragen):

2018 Gold Sebastian Frantes und Markus Haslinger

