Die größte asiatische Messe für Musikinstrumente findet im Oktober statt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die Music China, eine der namhaftesten Messen für Musikinstrumente weltweit, wird vom 10. - 13. Oktober 2019 im Shanghai New International Expo Centre stattfinden. Das Event wird von der Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd. organisiert.

Die Music China 2019, die als Asiens größte Musikmesse bekannt ist, ist eine Anlaufstelle für mehr als 2.200 Aussteller aus über 30 Ländern und Regionen. Es wird erwartet, dass sie auf der großen Ausstellungsfläche von 145.000 m2 eine Vielfalt an Musikinstrumenten und musikverwandten Produkten präsentieren werden.

Nachdem die chinesische Musikbranche in den vergangenen Jahren drastisch expandiert hat, suchen bekannte Marken aus der ganzen Welt nach Wegen, auf diesen Markt zu gelangen und werben um chinesische Partner. Music China wurde als eine der einflussreichsten Handelsplattformen in der Musikbranche zu deren erste Wahl, wenn es darum geht, Geschäftsmöglichkeiten in China zu entwickeln. Zu den Marken, die ihre Teilnahme an der Music China 2019 bestätigt haben, gehören u. a. Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Native Instrument, Pioneer, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling und Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory.

Neben der Ausstellung organisiert Music China auch verschiedene Seminar und Foren für Facheinkäufer und Branchenpraktiker, um sie dabei zu unterstützen, mit der Entwicklung der Branche Schritt zu halten. Der New Product Global Launch, eines der Highlights der Music China entwickelt sich zur beliebtesten Plattform für Aussteller, ihre aktuellsten Produkte zu veröffentlichen und Händlern und Besuchern topaktuelle Technologien zu präsentieren. Auf dem NAMM CMIA Industry Forum werden die aktuellsten Trends der Musikbranche erläutert und der internationale Markt aus der Perspektive von Experten analysiert. In den How-To-Session wird eine Vielzahl von Themen abgedeckt, u. a. die Themen Einzelhandel, Preisbildung, Branding, Management sowie weitere Themen, die mit realen Praktiken in Verbindung stehen.

Music China ist nicht nur eine Handelsplattform für Experten, sondern auch ein musischer Karneval für Musikfans im Allgemeinen. Das Music Lab schafft einen innovativen und interaktiven Ort für Produkte und Technologie rund um das Musizieren. Der Art Salon lädt bekannte Künstler und Musiker dazu ein, ihre künstlerischen Erfahrungen zu teilen. Musikwettbewerbe, darunter der Jazz Master Competition und der Original EDM Competition sowie über 600 Live-Shows werden die Besucher auf eine atemberaubende Musikreise entführt.

Weitere Details über die Music China 2019 finden Sie auf unserer offiziellen Website: www.musicchina-expo.com. Voranmeldungen können nun kostenlos online getätigt werden. Wir freuen uns darauf, Sie in Schanghai zu treffen.

Rückfragen & Kontakt:

Frau Arlene Zhu

+86-21-6295-5609

zhuliwen @ shanghai-intex.com