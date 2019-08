„Keine Hexerei“: 900. „Am Schauplatz“-Sendung mit Neuauflage von Best-of-Beiträgen am 29. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 29. August 2019, geht um 21.05 Uhr in ORF 2 die 900. Folge der ORF-Reportage-Reihe „Am Schauplatz“ auf Sendung. Grund genug, um die besten Beiträge in Best-of-Ausgaben neu aufzulegen. Dafür haben „Am Schauplatz“-Mitbegründer Peter Resetarits und Gestalterin Doris Plank die Menschen mit den interessantesten, berührendsten oder lustigsten Geschichten noch einmal besucht.

Den Anfang macht am 29. August die Reportage „Keine Hexerei": Mit dabei sind zwei bekannte Frauen der Esoterik-Szene: Rosalinde Haller und Halfrid Siess. Über die Hellseherin Rosalinde Haller wurde schon 1999 in „Am Schauplatz“ berichtet. Damals wurde sie von ihrer Lehrmeisterin zur Hexe geweiht. Jetzt hat Peter Resetarits sie gefragt, ob sie deren strengen Vorgaben treu geblieben ist – wie etwa, niemals Geld anzunehmen.

Heilen würde sich jeder selbst, sagt jene Handauflegerin, über die Felix Mitterer das Drehbuch für die Fernsehserie „Die Heilerin“ geschrieben hat. Halfrid Siess ist jetzt 80 Jahre alt und verabschiedet sich in der Best-of-Sendung in die Pension. Dass niemand ihre Arbeit weiterführt, bedauert sie sehr.

Außerdem geht es in der ersten der aktuellen Best-of-Folgen um einen „UFO-Landeplatz“ im Waldviertel, der in den 1990er Jahren in aller Munde war. Auch der Geschichte ist man wieder nachgegangen. Das Fernsehteam wollte u. a. wissen, ob die Mutter Gottes immer noch zweimal jährlich pünktlich in Kärnten erscheint. Das behauptet nämlich der italienische Seher Salvatore Caputa.

