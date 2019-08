easybooking on the road vom 2.-13.9.2019

Expedia und Europäische Reiseversicherung mit auf Tour

Innsbruck (OTS) - In wenigen Tagen ist es soweit: das easybooking Wohnmobil startet mit „easybooking on the road“ seinen jährlichen Roadtrip durch Österreichs Tourismusregionen. Die Route führt mit 10 Stopps durch 6 Bundesländer von Tirol, Salzburg und Niederösterreich über das Burgenland, die Steiermark bis nach Kärnten.

Digitalisierung braucht Persönlichkeit

So lautet die Devise hinter easybooking on the road. Und die Erfahrung zeigt, dass sich vor allem Klein- und Privatvermieter über die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch über JULIA, SARA und die täglichen Herausforderungen als Gastgeber freuen.

Diesmal neu mit im Gepäck sind eine kostenlose Lösung für die kleinsten Vermieter sowie eine „We-Do-It-For-You“-Lösung für all jene, die genug von Verwaltung und stundenlanger Arbeit am Computer haben, aber trotzdem nicht auf Buchungen verzichten möchten.

Aber nicht nur der persönliche Kontakt zu Gastgebern & Regionen steht im Vordergrund, auch der Aufbau von langfristigen Partnerschaften und Kooperationen wird fokussiert. Nicht verwunderlich, dass auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Partner mit dabei sind.

Expedia & Europäische Reiseversicherung mit auf Tour

Seit zehn Jahren profitieren Vermieter von der Partnerschaft zwischen easybooking und der Europäischen Reiseversicherung. Passend zum Jubiläum begleitet die Europäische das easybooking-Team an ausgewählten Standorten.

Auch Expedia setzt auf Persönlichkeit: ganz nach dem Motto “better together” ist bei allen 10 Standorten jeweils ein Expedia-Ansprechpartner vor Ort und steht Vermietern für Fragen rund um das Reiseportal zur Verfügung.

In wenigen Tagen geht es los

Die Route ist fixiert, das Wohnmobil gepackt und das Roadtrip-Team steht in den Startlöchern. Vermieter, Gastgeber, Regionsverantwortliche, Webdesigner, Schüler und sonstige Tourismus-Freunde sind herzlich zu einem entspannten Austausch über Tourismus und Digitalisierung beim nächstgelegenen Tour-Stop des easybooking Wohnmobils eingeladen.

Detaillierte Informationen zu den Standorten sind unter https://blog.easybooking.at/tourplan2019 abrufbar.

Alle Tour-Stops auf einen Blick Hier geht's zur Route

Rückfragen & Kontakt:

Kristina Juchum, MMA

Marketing & Communication

easybooking – zadego GmbH

marketing @ easybooking.eu

+43 50908 417