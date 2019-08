Land Niederösterreich ist stolz auf neuen Berufs-Weltmeister Christof Babinger

Bohuslav/Eichtinger: Beeindruckende Leistung der NÖ Nachwuchs-Fachkräfte in Kazan – Rekord von 1983 übertroffen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Wir sind stolz auf Niederösterreichs Nachwuchs-Fachkräfte, allen voran auf den frisch gebackenen Berufs-Weltmeister Christof Babinger, der mit seiner Leistung die hohe Qualität der Lehrausbildung in den niederösterreichischen Betrieben perfekt repräsentiert. Die österreichischen Kandidaten haben sogar den herausragenden Erfolg bei den Berufsweltmeisterschaften von 1983 übertroffen. Leistungen wie diese zeigen uns, dass Niederösterreich mit der Lehrlingsoffensive den richtigen Weg eingeschlagen hat“, sind sich Niederösterreichs Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger einig.

Das 46-köpfige Team aus Österreich holte insgesamt 12 Medaillen, wovon Gold in sechs Disziplinen erreicht werden konnte. Eine Goldmedaille ging an den niederösterreichischen Drucktechniker Christof Babinger aus Bergland.

Weiters nahmen aus Niederösterreich der Karosseriespengler Dominik Eidler aus Wiesmath (Porsche Wiener Neustadt) und Elektroniker Simon Dorrer an den World-Skills in Kazan teil. Simon Dorrer konnte sich eine „Medallion for Excellence“ sichern.

Insgesamt erreichte das österreichische Team 6 Gold-, 5 Silber- und eine Bronzemedaille, sowie 17 „Medallions for Excellence“. Rund 1.400 Teilnehmer aus knapp 70 Ländern nahmen in über 50 verschiedenen Berufen an den Berufsweltmeisterschaften teil.

Die nächsten europäischen Berufsmeisterschaften finden 2020 in Graz statt.

