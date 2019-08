Aktionstag für pflegende Angehörige

Am 13. September laden die Johanniter zum Infotag in die Johanniter Residenz. Auch die Experten der Pflegehotline stehen wieder mit Rat und Tat zur Seite.

Wien (OTS) - Am 13. September wird in Österreich auf Initiative des Gesundheits- und Sozialministeriums erstmals der Tag der pflegenden Angehörigen gefeiert. Aus diesem Anlass bieten die Johanniter umfassende Information und Beratung in Form einer Pflegehotline und eines Infotages in der Johanniter Residenz Schichtgründe.

Pflegehotline

Wenn ein Familienmitglied plötzlich schwer erkrankt und Hilfe benötigt, stehen Angehörigen meist vor großen Herausforderungen. Kaum jemand hat einen Überblick über die Fülle an Angeboten und Anlaufstellen. Hilfestellung bietet die Johanniter-Pflegehotline unter der Telefonnummer 0800 88 87 87. In der Zeit von 9:00 – 12:00 steht der Pflegeexperte Christian Römer für alle Fragen rund um das Thema Pflege, Pflegegeld, Betreuungsformen und Unterstützungsangebote beratend zur Seite. Das Angebot ist kostenlos.

Infotag in der Johanniter Residenz

In der Johanniter Residenz in Wien-Floridsdorf erwartet Pflegebedürfte und pflegende Angehörige ein umfassendes Infoprogramm. Pflegeexpertin Anneliese Gottwald gibt Tipps für pflegende Angehörige, wie sie neben der Pflege von Angehörigen auch auf sich selbst achten können und auf welche Hilfsangebote sie zurückgreifen können. Das Thema Lebensqualität greift auch Marion Docekal, Initiatorin des Projekts h!lf nebenan auf. Auch die aktuellen technischen Hilfsmittel – von der Demenzwatch bis zum Sturzsensor – können vor Ort getestet werden.

Aktionstag für pflegende Angehörige

13. September 2019, 9:00 – 12:00 Uhr

Johanniter Residenz Schichtgründe

1210 Wien, Erna Musik Gasse 1



Programm & Vorträge

9:00 – 12:00: Besichtigung der Johanniter Residenz, Demonstration technischer Hilfsmittel von der Demenz-Watch bis zum Sturzsensor u.v.m.



10:00 Vortrag: Entwicklung einer neuen Sorgekultur: Hilfe u Tipps für pflegende Angehörige, DGKP Anneliese Gottwald, Pflegeexpertin der Johanniter

10:30 Vortrag: h!lf nebenan, Marion Docekal

anschließend gemütliches Beisammensein mit Würsteljause

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at