Open House im mumok am Sonntag, 8. September

Wien (OTS) - Am Sonntag, 8. September 2019, lädt das mumok von 10 bis 19 Uhr zum Open House bei freiem Eintritt für alle Besucher_innen. Das umfangreiche Programm bietet vielfältige Aktivitäten für Kunstinteressierte jeden Alters. Im Rahmen von Sonderführungen erhalten die Besucher_innen neue Einblicke in die aktuellen Ausstellungen des Hauses.

Vermittlungsprogramm für Erwachsene, Kinder und Familien

Besucher_innen können ab 10 Uhr bei stündlichen Führungen in deutscher und englischer Sprache die aktuellen Ausstellungen entdecken und im Rahmen von zeichnerischen Experimenten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die kleinen Museumsbesucher_innen sind herzlich eingeladen, in der Gerngross Kinder Kunst Lounge Windspiele zu bauen, mit Plastilin zu kneten oder es sich auf dem Leseteppich gemütlich zu machen. Im Offenen Atelier kann nach Herzenslust mit Malwerkzeugen und Farbe experimentiert werden und das mumok kino lädt zum Türme bauen und Stapeln ein.

Konzerte der Musikarbeiterinnenkapelle vor dem mumok

Die Musikarbeiterinnenkapelle gibt auf den Stiegen vor dem mumok gleich zwei Konzerte – um 15 und um 16 Uhr. Von der Wiener Blechbläsertruppe darf auch heuer beim besten Willen keine Marschmusik erwartet werden.

Der große mumok Flohmarkt

Von 10 bis 19 Uhr öffnet die mumok Hofstallung ihre Pforten für den mumok Flohmarkt. Kataloge, Bilderrahmen, Plakate, Geschirr, Hussen, Sonnenschirme, Outdoor-Möbel, Büromöbel, stapelbare Sessel (u.a. Gebrüder Thonet) und vieles mehr kann hier erworben werden.

Programm

Stündliche Führungen

10 Uhr: Führung in der Ausstellung Vertigo

11 Uhr: Guided tour in English

12 Uhr: Führung in der Ausstellung Vertigo

13 Uhr: Führung in der Ausstellung Dorit Margreiter

14 Uhr: Kuratorenführung in der Ausstellung Vertigo

15 Uhr: Führung in der Ausstellung Vertigo

16 Uhr: Kuratorenführung in der Ausstellung Vertigo

17 Uhr: Führung in der Ausstellung Pattern and Decoration

Der große mumok Flohmarkt

10 bis 19 Uhr

mumok Hofstallung

Zeichnen in der Ausstellung Pattern and Decoration

Für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren

13 bis 17 Uhr

Ebene -3

Konzert der Musikarbeiterinnenkapelle

15 und 16 Uhr

Vor dem mumok

Programm für Kinder

Gerngross Kinder Kunst Lounge

10 bis 18 Uhr

Lounge, Ebene 5

Offenes Atelier

10 bis 18 Uhr

mumok Atelier, Ebene -1

Einfach stapelhaft!

10 bis 18 Uhr

mumok kino, Ebene -3

