Einladung: Tag der offenen Tür am Tierschutzhof Esternberg, OÖ

ANIMAL SPIRIT: Kommenden Sonntag, den 1. September 2019 findet am Gnadenhof Esternberg wieder unser Hoffest statt.

Laaben (OTS) - Wir laden alle TierfreundInnen herzlich zu unserem heurigen Hoffest – zum 13. Geburtstag dieses unseres größten Gnadenhofs von ANIMAL SPIRIT - ein: am 1. September 2019 von 10 bis 18 Uhr in A-4092 Esternberg, Schacher 9.

Die Besucher erwartet dort neben Hof-Führungen, vegetarisch-vegane Köstlichkeiten, die Präsentation des druckfrischen ANIMAL SPIRIT-Kalenders 2020 und natürlich Streichelmöglichkeiten für unsere rund 270 Tiere am Hof: 14 Pferde und Ponys, 18 Esel, 16 Rinder, 14 Schweine, 3 Lamas, Ziegen, Schafe, Gänse, Enten, Hühner, Pfau William, die Truthahn-Familie Franzi & Trudi mit ihren erst 2 Wochen jungen Küken Fritz, Fratz & Fetz, 6 Kaninchen, 2 Bart-Agamen und 15 Katzen. Hunde können gerne - so sie katzenverträglich sind - mitgebracht werden.



Für die kleinen Gäste gibt es wieder Kinderschminken mit Andrea und der bayerische Schauspieler Anton Kölbel liest mehrmals für die kleinen und die großen Gäste ausgewählte Tierfabeln von „Jean de La Fontaine“. Für die musikalische Umrahmung sorgt das bewährte "Gandharvika Ensemble" (Gabriele Fall und Stefan Eibel). Unsere TierpflegerInnen und ANIMAL SPIRIT-Obmann Dr. Franz-Joseph Plank werden die Besucher gerne dort begrüßen und freuen sich auf ihren Besuch!

Der 2002 gegründete Verein ANIMAL SPIRIT will Tieren in Not, in erster Linie sogenannten „Nutz“-Tieren, helfen. Dazu unterhält er u.a. drei Gnadenhöfe in NÖ und OÖ mit insgesamt mehr als 600 geretteten Tieren. Positiv blickt ANIMAL SPIRIT somit auf 17 Jahre erfolgreiche Tierschutzarbeit sowie auf 13 Jahre Tierschutzhof Esternberg zurück und lädt am 1. September 2019 ab 10.00 Uhr zur „Geburtstagsfeier“.

Datum: 01.09.2019, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Gnadenhof Esternberg

Schacher 9, 4092 Esternberg, Österreich

