AVISO: Montag Fototermin „Schulstart in Wien“

Wien (OTS/RK) - Die Sommerferien nähern sich dem Ende und der Schulstart für fast 240.000 Wiener SchülerInnen steht vor der Tür. Gerade für die Kinder, die in die Volksschule übertreten, beginnt nun eine neue Phase in der Bildungslaufbahn. Zu diesem Anlass besuchen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Wiedens Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl am Montag, 2. September, die Volksschule Phorusgasse 4 im 4. Bezirk. Der Fototermin findet um 9 Uhr statt.



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Fototermin "Schulstart in Wien"

Datum: 02.09.2019, 09:00 Uhr

Ort: Volksschule Phorusgasse

Phorusgasse 4, 1040 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Matias Meissner

Mediensprecher der Bildungsdirektion Wien

+43 1 52525-77014

matias.meissner @ bildung-wien.gv.at