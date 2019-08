OBER, ZAHLEN !

Pichowetz und Steidl wandeln auf den Spuren von Moser und Hörbiger

Wien/Graz (OTS) -

7. September bis 27. Oktober 2019

Premiere : 9. September 2019 um 20.00 Uhr

: 9. September 2019 um 20.00 Uhr Regie: Leo Bauer

Musikalische Leitung: Herwig Gratzer

Choreographie: Lili Clemente

mit Sabrina Hummer, Nina-Marie Mayer, Elisabeth Osterberger, Julia Sailer, Stephanie Schneider, Roswitha Straka, Leopold Böhm, Günther Hussl, Gerhard Huber, Markus Mitterhuber, Robert Notsch, Gerald Pichowetz, Dominik Scholler, Dorian Steidl, Sandro Swoboda und Leopold Vodicka

In der Verfilmung von »Ober, zahlen!« war das beliebte Komiker-Duo Hans Moser und Paul Hörbiger Garant eines Leinwanderfolges. Von 7. September bis 27. Oktober 2019 präsentiert das Gloria Theater die Bühnenfassung des Klassikers rund um die beiden Kaffeehaus-Kellner Franz und Gustav. Gerald Pichowetz schlüpft dabei in die Rolle von Hans Moser und Dorian Steidl in die von Paul Hörbiger. Mit Humor und Charme erweisen die beiden Publikumslieblinge der letzten Bastion Wiener Gemütlichkeit, dem Altwiener Kaffeehaus, alle Ehre. Und was dabei herauskommt sind Komik und ein Schmäh, der es in sich hat!



