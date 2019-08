ÖAMTC startet mit Smart Connect in die Zukunft der Pannenhilfe (+Fotos, +Videos)

Digitaler Gelber Engel schickt Fehlermeldungen aus dem Auto an den Mobilitätsclub und via App an den Fahrer

Wien (OTS) - Der ÖAMTC hat mit Smart Connect einen neuen Pannenhilfe-Service entwickelt. Dabei werden Fahrzeuge mit Hilfe eines Connectors mit dem ÖAMTC verbunden. "Falls es im Fahrzeug eine Fehlermeldung gibt – und zwar nur dann – wird eine Warnung direkt an unseren Technischen Helpdesk geschickt, wo Techniker die Analyse und Diagnose übernehmen. Zugleich erhält der Fahrer eine Meldung in der ÖAMTC-App, mit einer kurzen Erklärung zur Fehlermeldung und der Möglichkeit, sofort Kontakt mit uns aufzunehmen", erklärt ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. Darüber hinaus sind – nur für den Fahrer – in der App weitere Services verfügbar, z. B. Fahrzeugortung, Fahrtenbuch und Infos zu jeder Fahrt.

"Mit Smart Connect startet der ÖAMTC in die Zukunft der Pannenhilfe. Durch intelligente und automatisierte Weiterleitung der Warnungen, Fehlermeldungen und Betriebsdaten des Autos können wir im Pannenfall noch schneller und zielgerichtet die benötigte Hilfe schicken. Im Idealfall liefern die Fehlermeldungen Hinweise, dass sich ein Problem anbahnt, und wir können helfen, bevor die Panne auftritt", umreißt der ÖAMTC-Direktor die Bedeutung des neuen Service für die Weiterentwicklung der Pannenhilfe. Im Smart Connect Helpdesk-Team sitzen meist Pannenfahrer, die einen Teil ihrer Zeit der telefonischen Betreuung der Mitglieder widmen.

So funktioniert der digitale Gelbe Engel

Die Techniker des ÖAMTC-Helpdesk geben einige Beispiele, wie digitale Pannenhilfe mit Smart Connect funktioniert:

* Batterieprobleme. Smart Connect überwacht den Ladestand der Autobatterie, auch während das Fahrzeug geparkt ist. Wenn die Ladung einen kritischen Wert erreicht – beispielsweise weil die Innenbeleuchtung oder das Radio eingeschaltet sind oder die Batterie bereits altersschwach ist – bekommt man über die App eine Meldung. So kann man die Ursache oft beseitigen und das Fahrzeug meist noch starten. Falls das nicht möglich ist, z. B. weil das Fahrzeug zu weit weg parkt, kann man mit dem ÖAMTC sofort einen Termin für Starthilfe vereinbaren.

* Kabelschaden, elektrische Bauteile. Ein schadhaftes Kabel, z. B. nach einem Marderbiss, oder sporadische Fehlfunktionen elektrischer Bauteile können das Auto lahmlegen. Oft treten die Probleme erst nach einigen Fahrkilometern auf, erste Fehlermeldungen im Auto werden schon früher generiert. Mit Hilfe der Daten aus dem Auto können ÖAMTC-Techniker den Schaden online voranalysieren und die richtigen Schritte in Gang setzen, um Folgeschäden zu vermeiden. Die organisierte Hilfe erfolgt somit rascher und zielgerichtet.

Weitere Services – Ortung, Wartungshinweise, Fahrzeug- und Fahrteninfos

Neben der digitalen Pannenhilfe bietet Smart Connect weitere Vorteile für den Fahrer – von der Ortungsfunktion, über definierbare Bewegungsmeldungen bis hin zu Fahrten- und Fahrzeuginfos.

* Fahrzeug finden. Mit Hilfe der "Find my car"-Funktion kann man das Auto wiederfinden, z. B. wenn es jemand anderer genutzt und geparkt hat oder wenn man auf einem größeren Parkplatz den genauen Standort nicht findet. Um die "Find my car"-Funktion zu aktivieren, drückt man in der App länger auf den Namen des Fahrzeugs. Dann wird die Position auf einer Karte angezeigt.

* Geofencing. Man kann die App so einstellen, dass man eine Meldung erhält, wenn das Auto gestartet, aus bestimmten Zonen bewegt oder der Connector entfernt wird.

* Wartungs-Hinweise. Im Bereich Fahrzeuggesundheit weist Smart Connect auf wichtige Wartungstätigkeiten hin, z. B. die regelmäßige Ölstandkontrolle.

* Fahrzeug-Infos. Die meisten Fahrzeuge liefern auch den aktuellen Kilometer- und Tankfüllstand über den Connector aus. So hat man beide Werte in der App parat, auch wenn man nicht im Auto sitzt.

* Fahrtenbuch & Eco-Score. Da Smart Connect alle Fahrten automatisch aufzeichnet, kann man es als Fahrtenbuch nutzen. Darüber hinaus kann man Fahrten kategorisieren und auch verschiedene Fahrer einer Fahrt zuweisen. Ein Eco-Score gibt Hinweise auf das eigene Fahrverhalten.

Mobilitätsclub legt größten Wert auf Datensicherheit

Der ÖAMTC legt größten Wert auf den Schutz und die Vertraulichkeit der Mitglieder-Daten. Daher sind auch bei Smart Connect alle Kommunikationswege nach höchsten kryptografischen Standards end-to-end verschlüsselt und keinem Dritten zugänglich. Die Mitarbeiter beim Technischen Helpdesk bekommen im Pannenfall nur jene Daten zu sehen, die für die Analyse und Diagnose von Fehlern relevant sind. Bewegungsprofile, Fahrten, Statistiken und persönliche Informationen in der ÖAMTC-App sieht nur der Fahrer selbst.

Kosten ÖAMTC Smart Connect: Der Preis für den Connector beträgt einmalig 79 Euro; pro Monat dann 6,90 Euro Nutzungsgebühr. Der Vertrag ist monatlich kündbar.

Weitere Infos findet man unter www.oeamtc.at/smartconnect.

