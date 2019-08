Zurück im Alltag: 5 Tipps, wie man den September-Blues nach dem Urlaub überwinden kann

Langsam starten und sich etwas gönnen – das hilft die schlechte Laune nach dem Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach dem Urlaub zu vertreiben

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder startet man nach dem Urlaub äußerst unwillig in den gewohnten Arbeitstrott. Die Ferien sind zu Ende und sehnsüchtig denkt man an die freie Zeit zurück, die hauptsächlich dem eigenen Wohlbefinden gewidmet war und nicht der andauernden Pflichterfüllung. Die Dienstleistungsplattform ProntoPro.at hat sich angesehen, mit welche Aktivitäten man den Umstieg vom Urlaub in die Arbeit am besten schafft und was man sich gönnen sollte, um wieder mit vollen Elan und Freude ans Werk gehen zu können.

„Aber irgendwann bleib i dann dort...“ beschloss S.T.S. bereits 1985. Fast 35 Jahre später begleitet diese Sehnsucht immer noch viele Österreicher. Im September beginnt die Schule, alle sind zurückgekehrt an ihre Schreibtische oder in ihre Geschäfte, die Mails überfluten die Eingangsbox und viele träumen noch von Sonne und Meer und hassen den Wecker, der morgens ohne Erbarmen läutet. Da ist die schlechte Laune vorprogrammiert. Das muss nicht sein, meint das Dienstleistungsprotal ProntoPro.at und liefert 5 Tipps für den richtigen Start in den Herbst.

1. Langsam starten

Langsam starten und wieder gut zu Hause ankommen sind das erste Rezept für einen entspannten Start in den September. Zwischen der Rückkehr aus den Ferien und dem ersten Bürotag sollte mindestens ein Tag liegen, um den Schock etwas abzufedern. Deshalb sollte man sich auch den Wecker etwas früher stellen, in Ruhe seinen Kaffee oder Tee trinken und sich langsam, aber auch ganz bewusst, auf den ersten Arbeitstag vorbereiten.

2. Gut organisiert sein

Es ist immer ratsam, die Arbeitsbelastung gut einzuteilen, um Stress zu vermeiden. Der Ratschlag lautet, eine Liste von Maßnahmen zu erstellen, die am ersten Tag der Rückkehr wirklich erledigt werden müssen, das heißt Prioritäten setzen. Alles, das nicht unmittelbar erledigt werden muss, sollte auf die folgenden Tage und Wochen verschoben werden.

3. Etwas Angenehmes planen

Ist der Urlaub gut verlaufen, dann kommt man in einem relaxten Gemütszustand zurück, nicht zuletzt deshalb, weil man so viel Zeit mit seinen Liebsten oder Freunden verbracht hat, angenehme Gespräch geführt, gemeinsam gegessen und miteinander etwas unternommen hat. Das sollte man fortführen und weitere Aktivitäten mit Familie und Freunden planen. Gemeinsam Kochen und Essen verbindet und macht glücklich. Bestimmt hat das eine oder andere Mahl am Urlaubsort das Interesse an neuen Gerichten geweckt. Individuelle Kochkurse zum Preis von 115 bis 150 Euro pro Einheit finden sich ebenfalls auf ProntoPro.at. Wer noch Anfänger ist, sollte ein Paket von 5 bis 10 Einheiten ins Auge fassen. Aber auch echte Foodies und Kochfans wollen unter Umständen ihr Können bei individuellen Kochkursen noch vertiefen. So gelingt Steak, Pizza und Sushi das nächste Mal perfekt. Live-Musik macht nicht nur jeden privaten Event zu einem unvergesslichen Erlebnis, es hilft uns auch besser im Einklang mit den eigenen Gefühlen zu sein. Auf der Dienstleistungsplattform ProntoPro.atfinden Musikliebhaber, die ihre eigenen Fähigkeiten entdecken oder perfektionieren möchten, professionelle Unterstützung. Gitarre-Kurse gibt es um durchschnittlich 25 Euro pro Stunde.



Etwas Neues ausprobieren und vielleicht sogar eine neue Leidenschaft zu entdecken, sind ein weiteres Geheimnis für mehr Lebensfreude. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Basiskurs in Fotografie in einer netten Gruppe mit acht Einheiten? Auf ProntoPro.at findet man das ab 140 Euro. Einzelkurse gibt es ab 280 Euro für zwei Spezialeinheiten. Jeder, der sich wieder einmal geärgert hat, dass er sich am Urlaubsort nicht fließend unterhalten konnte, kann seine Sprachkenntnisse mit individuellen Konversationsstunden zwischen 20 bis 40 Euro pro Stunde aufpeppen. Übung macht den Meister. Deshalb wäre eine Lektion pro Woche über einen Zeitraum von einem Semester ratsam, die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 400 bis 800 Euro.

4. Körperliche Aktivität

Mentale Gelassenheit und eine positive Einstellung sind sicherlich die ersten Schritte, um die Rückkehr in den Arbeitsalltag am besten zu meistern, aber auch ein trainierter Körper vermittelt Wohlbefinden. Die Personal Trainer von ProntoPro.at empfehlen 45-minütige Lektionen an mindestens drei Tagen pro Woche. Die Kosten für eine persönliche Trainerstunde zu Hause liegen zwischen 55 und 70 Euro.

5. Ausgewogene Ernährung

Die körperliche Aktivität erzielt durch eine gesunde Ernährung ihren optimalen Erfolg. Holen Sie sich Energie und Vitamine: Blauer Fisch mit Omega 3 und saisonale Früchte wie melatoninreiche Trauben sind sehr wertvolle Lebensmittel, um dem September-Blues entgegenzuwirken. Die Unterstützung durch eine Ernährungsberaterin garantiert die richtige Umsetzung: Der erste Besuch kostet rund 140-210 Euro, die nachfolgenden Termine kosten liegen bei 70 bis 100 Euro.

Wer dann immer noch den September-Blues hat, kann schon das nächste Reiseziel für die kommenden Herbstferien und die im Eilschritt herannahenden Feiertage im Oktober und November planen. Der nächste Urlaub kommt bestimmt!



Über ProntoPro:

ProntoPro ist der Marktplatz, um Dienstleistungsprofis und ihre Kunden zusammenzubringen. In Italien haben bereits mehr als 700.000 Kunden den Marktführer ProntoPro genützt, um einen der rund 300.000 registrierten Dienstleister in den 500 Service-Kategorien zu suchen, die von Catering, Installationsarbeiten, Fitness-Coaches bis zu Mathe-Nachhilfe reichen. In Österreich ist ProntoPro seit August 2018 mit einem eigenen Marktplatz vertreten. Rund 2.500 Profis in allen österreichischen Bundesländern bieten Kunden bereits ihre Dienste an. ProntoPro wurde 2015 gegründet, hat seinen Sitz in Mailand und wird von privaten Investoren finanziert. Das Österreich-Büro hat seinen Sitz in Wien und ist auch das Headquarter für die Schweiz.

Rückfragen & Kontakt:

Northern Lights Communications

Maria Hirzinger

Mobil: +43 699 19544462

E-Mail: maria.hirzinger @ prontopro.at