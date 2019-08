ORF III am Mittwoch: „Land der Berge“-Premiere „Hochkönigs Wanderreich – durch wilde Wasser und bunte Erze“

Außerdem: „Der Geschmack der steirischen Toskana“, Krimidoppel mit „Der Kommissar und das Meer“ und „Stockinger“

Wien (OTS) - In ORF III Kultur und Information feiert am Mittwoch, dem 28. August 2019, eine neue Ausgabe der Dokureihe „Land der Berge“, diesmal über das Wanderreich Hochkönig, Premiere.

Zuvor präsentiert „Heimat Österreich“ die Dokumentation „Der Geschmack der steirischen Toskana“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Niedermair. Die Steiermark entfaltet besonders im Herbst ihre Schönheit und zieht die Menschen u. a. mit ihren prächtigen Farben und den Weinen der Saison in ihren Bann. Aber auch der höchste Klapotetz ist dort zu finden. Der Film zeigt die steirische Toskana in ihrer Blütezeit und erzählt, wie die Menschen in dieser von Traditionen geprägten Gegend leben und denken.

Danach ist in „Land der Berge“ die ORF-III-Neuproduktion „Hochkönigs Wanderreich – durch wilde Wasser und bunte Erze“ (21.05 Uhr) zu sehen. Die Doku führt rund um das Gebirgsmassiv des Hochkönigs in die Berchtesgadener Alpen. Eng damit verbunden ist der UNESCO Geopark „Erz der Berge“, dessen inhaltlicher Schwerpunkt auf der bergbaulichen Nutzung im Salzburger Pongau in den Gemeinden Bischofshofen, Mühlbach am Hochkönig, Hüttau und Sankt Veit im Pongau liegt. Der Abbau von Kupfer lässt sich hier bis in die Bronzezeit zurückverfolgen und reichte bis in die Mitte der 1970er Jahre. Der Film bietet einen einzigartigen Einblick in die neuzeitliche und prähistorische Bergbaugeschichte der Region und zeigt eine Landschaft umrahmt von bizarren Felsformationen, tosende Wasserfälle sowie herrliche Aussichtspunkte ins Tennengebirge, nach Radstadt und die Hohen Tauern.

Anschließend gibt es doppelte Krimispannung mit „Der Kommissar und das Meer: In einer sternlosen Nacht“ (21.55 Uhr) und Karl Markovics als „Stockinger“ im Fall „Die Macht der Toten“ (23.30 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at