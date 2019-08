Aufwertung der Gasgasse geht weiter: Trinkbrunnen, Sitzgelegenheiten und Wasserspiele

Wien (OTS/SPW-K) - Nach der erfolgreichen Verkehrsberuhigung im Zuge der Neugestaltung des Schulvorfeldes in der Gasgasse 6 im Jahr 2017 eröffnet Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal nun eine weitere Aufwertung des neuen Platzes. Mit einem Trinkbrunnen, neuen Sitzgelegenheiten und einem Wasserspiel bietet er dem Bereich nicht nur neue optische Reize, sondern ist auch eine effektive Maßnahme gegen Hitzeinseln im Sommer.

Die „Schule der Vielfalt“ in der Gasgasse 6 ist die erste gemeinsame Schule für 6-bis 14-Jährige. Das auch „Lerngemeinschaft 15“ genannte innovative Bildungshaus nahe des Westbahnhofs begleitet und fördert die Kinder in Kleingruppen bestmöglich. Seitens des Bezirks hat die Förderung von Kindergärten und Schulen höchste Priorität bei der jährlichen Budgetplanung. Dabei sind auch Schulwege und das Umfeld Teil der Gestaltung. So wurde vor zwei Jahren der Bereich vor der Schule zwischen Staglgasse und Zwölfergasse autofrei gestaltet und somit mehr Sicherheit und auch mehr Raum für die Kinder und Jugendlichen geschaffen.

Über den heurigen Sommer wurde die Gestaltung des Schulvorplatzes mit Unterstützung der MA 28, MA 34 und der GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15, 23 nun erfolgreich weitergeführt. Mit neuen Sitzgelegenheiten, einem Trinkbrunnen sowie vier Wassersprühdüsen, die auch als Maßnahme gegen die Entstehung von Hitzeinseln in den immer heißer werdenden Sommermonaten in der Stadt wirken, hat die Gasgasse in diesem Abschnitt eine deutliche Aufwertung erfahren und die Aufenthaltsqualität erhöht. Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal: „Ich freue mich sehr über die Neugestaltung, die nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch allen Anrainerinnen und Anrainern einen kleinen neuen Platz zum Verweilen bietet.“





